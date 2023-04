Madagascar: Tennis / Coupe Davis-Coupe Billie Jean King - Dina et Jean Marc à la tête des sélections nationales

L'objectif pour Madagascar est de monter en groupe III chez les dames et en groupe IV chez les hommes. La Fédération malagasy de tennis (FMT) a décidé de reprendre une franche participation aux événements majeurs du tennis mondial des seniors.

Elle s'engage cette année à inscrire les équipes nationales hommes et dames à la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup, (nouvelle appellation de la Fed Cup chez les dames). Chez les dames, la FMT a nommé au poste de capitaine Jean Marc Randria-manalina, qui, pendant longtemps, a représenté Madagascar en tant que joueur au sein de l'équipe nationale. Il est titulaire du diplôme entraîneur level 2. Évoluant en tant qu'entraineur à l'ile Maurice, il aura la délicate mission de diriger la sélection féminine malgache en Billie Jean King Cup qui se jouera à Kigali, au Rwanda, du 5 au 10 juin.

La Billie Jean King Cup réunira onze pays africains, à savoir l'Angola, le Cameroun, le Congo, la RD Congo, Éthiopie, le Lesotho, le Mozambique, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et Madagascar. Ces pays évolueront dans le groupe IV.

Trois années d'absence

Seul le pays qui sortira vainqueur gagnera sa montée pour une place dans le groupe III en 2024. Une aubaine pour les joueuses malgaches d'être de nouveau sur la scène internationale après une dernière participation en 2018 où Madagascar a évolué en groupe III. Jean Marc Randriamanalina aura donc fort à faire d'abord en établissant son choix sur les joueuses qu'il va retenir. On devrait logiquement voir les soeurs Mialy et Narindra Ranaivo qui évoluent aux États-Unis ou encore les meilleures joueuses juniors du moment, à savoir Miotisoa Rasendra et Mitia Voavy.

En Coupe Davis, la FMT confie le poste de capitaine à Dina Razafimahatratra. Un choix qui s'est fait surtout par rapport au vécu tennistique de ce dernier en tant que joueur, mais aussi et surtout en tant que technicien le plus haut gradé de l'histoire du tennis malgache en étant titulaire du diplôme level 3. Directeur technique national de 2013 à 2021, Dina Razafimahatratra conduira donc la sélection nationale à Kinshasa en RD Congo durant la semaine du 19 juin. Après une franche montée en groupe 2 en 2017, puis une dernière participation en groupe III en 2019, Madagascar a enregistré trois années d'absence et évoluera cette fois en groupe V.

La Grande ile aura comme adversaires le Burundi, le Congo, la RD Congo, le Djibouti, l'Éthiopie, le Gabon, le Lesotho, l'ile Maurice, les Seychelles, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda. Les deux pays qui termineront aux deux premières places seront promus en groupe IV pour la saison 2024.