Madagascar: Football / Jeux de la Francophonie - Trente présélectionnés poursuivent le regroupement

Plus que trois mois. Cent vingt joueurs dans la catégorie des U20 ont passé le test de sélection organisé par la Fédération malgache de football, du 8 au 15 avril, au Centre technique national à Carion en vue des Jeux de la Francophonie (28 juillet au 6 aout).

La plupart ont été détectés durant la première phase de la coupe des sélections régionales en janvier, une quinzaine du Pro League et quelques joueurs proposés par des techniciens. Une pré-liste de trente joueurs sera publiée le 23 avril et les vingt retenus dans la liste finale connus le 30 juin. «Nous avons présélectionné des joueurs aguerris vu le court temps de préparation... La fédération a pris en charge cette première étape du regroupement et nous sollicitons le ministère à assurer le deuxième et le dernier regroupement», souligne le directeur technique national, Rado Rasoanaivo.

Comme critères de sélection, il y a, entre autres, le rayonnement du joueur par rapport à son jeu sur le terrain, la compréhension tactique et, bien évidemment, le gabarit. «Vu notre morphologie, il y a des exceptions, des petits gabarits qui ont beaucoup plus d'intelligence par rapport aux autres», fait remarquer le premier responsable technique du ballon rond malgache. Le plus jeune de la sélection, Gilbert Mahafonitse âgé de 16 ans, du club de Tsarahofana d'Amboasary en D2, a spécialement séduit les techniciens. «Je pense que j'ai bien pu montrer ce que j'ai dans le ventre durant le test», confie Gilbert.

Renforts

La détection et le test ont été plutôt satisfaisants. «Rien n'est parfait, mais nous ferons de notre mieux pour présenter une équipe compétitive. Malgré les diverses difficultés, la détection n'a pas pu couvrir toute l'ile, certes, mais les ligues ont fait de leur mieux pour nous présenter leurs meilleurs joueurs... qui ont fait preuve de volonté et de persévérance», souligne Rado Rasoanaivo. Cinq techniciens, en l'occurrence Amada Aboubou, Jean Marc Elias, Aimé, Titi Rasoanaivo et Tony Rabarison ont assuré la première étape qui a servi de test.

«Certains m'ont convaincu, mais il faut encore renforcer leur travail athlétique. Ils devraient poursuivre leur préparation chez eux», précise le coach Dama. Le DTN reconnait que la tactique constitue notre faille. La sélection manque également de gardien de but. «Nous envisageons de solliciter le renfort des expatriés et la négociation avec leurs clubs est en cours», dévoile le DTN Rado. Les Jeux de la Francophonie dont le sélectionneur pour Madagascar sera connu ce mardi, sont réservés aux U20. Madagascar jouera dans le groupe de la République du Congo, du Canada et du Congo Brazzaville.