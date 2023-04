Togo: Une bombe à retardement

L'obésité au sein de la population togolaise commence par inquiéter les spécialistes de la santé.

'Si nous ne faisons rien, nous allons produire des générations d'obèses', a déclaré le Dr Damien Kouvahe, président de l'Organisation des Volontaires internationaux pour la santé en Afrique (VISA).

Elle organise des campagnes de sensibilisation face aux MNT, les maladies non transmissibles.

Le surpoids, qui précède l'obésité, est très répandu au Togo. La faute à l'alimentation et à l'absence d'exercice.

'L'Afrique est confrontée au problème croissant de l'obésité et du surpoids, et la tendance est à la hausse du nombre de cas. C'est une bombe à retardement. Si nous ne faisons rien, des millions de personnes, y compris des enfants, risquent de vivre moins longtemps tout en subissant le fardeau d'une mauvaise santé', explique Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.

Des habitudes alimentaires telles que la consommation d'aliments aliments riches en énergie, des modes de vie sédentaires ou le manque d'activité physique associé à une urbanisation croissante ou de nouveaux modes de transport dans de nombreux pays, constituent des facteurs d'obésité.

Le manque de mesures politiques fortes dans des secteurs clés, comme la santé, l'agriculture, la planification urbaine et l'environnement, pour soutenir des modes de vie plus sains contribue également à la hausse de l'obésité et du surpoids dans beaucoup de pays.

Pour lutter contre l'obésité et le surpoids, il faut un éventail de mesures prioritaires, dont des réglementations gouvernementales telles que des limites obligatoires de teneur en sucre des aliments, des mesures de politique fiscale comme la taxation des boissons contenant du sucre ajouté, des réglementations du marketing alimentaire telles que la déclaration obligatoire de la teneur en éléments nutritifs par les fabricants, la promotion d'aliments plus sains pour les nourrissons et les jeunes enfants, la création d'infrastructures dédiées à un transport et des loisirs sûrs et permettant l'activité physique, de même que le renforcement des services de santé publique.