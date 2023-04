Madagascar: Andry Rajoelina à Ambositra - « On ne va pas se laisser diviser »

82 députés et tous les ténors du TGV-MAPAR étaient derrière le président dans la capitale de l'Amoron'i Mania samedi.

Démonstration de force

En effet, la ville d'Ambositra a été complètement envahie par la vague orange samedi durant le déplacement du président Andry Rajoelina dans cette localité. A sept mois de l'élection présidentielle et face aux autres prétendants à la course à la magistrature suprême qui pensent bénéficier de l'appui de la majorité des députés, les partisans du clan Orange ont montré leur solidarité.

« Zava-bita »

Le nouveau stade « manara-penitra » d'Ambositra était noir de monde. Cette journée marquée par une série d'inaugurations de « zava-bita » a permis à la population de l'Amoron'i Mania de confirmer son soutien à l'actuel homme fort du pays. Une occasion aussi d'assister à la présence massive des ténors du parti au pouvoir et des politiciens pro-régime qui étaient au grand complet, ou enfin presque.

Personnalités

Un peu moins d'une centaine de parlementaires était effectivement présente lors de ce déplacement présidentiel dans la Région Amoron'i Mania. 82 députés dont des élus indépendants, en l'occurrence l'ancienne ministre Monique Rasoazananera et Jaky élu à Sambava, ainsi que de nombreux sénateurs étaient de la partie, outre les 61 maires de la Région qui ont reçu un don de moto de la part du Chef de l'Etat. A souligner aussi la présence de grandes personnalités du régime comme le maire de Tana, Naina Andriantsitohaina, le Gouverneur de la Région Analamanga, Hery Rasoamaromaka, l'opérateur économique Mamy Ravatomanga et tous les secrétaires nationaux et coordonnateurs régionaux du parti TGV issus des six provinces.

Artisan

Quant à la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, elle était l'un des artisans de ce succès politique dans l'Amoron'i Mania. Contrairement aux rumeurs, la députée d'Ambatofinandrahana entretient de bonnes relations avec le président Andry Rajoelina, en le prouvant publiquement durant la cérémonie d'inauguration du stade « manara-penitra » d'Ankorombe, devant une foule survoltée.

98% des voix

A l'instar des autres parlementaires qui ont pris la parole, Christine Razanamahasoa a aussi demandé à Andry Rajoelina de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Elle n'a pas non plus oublié de lancer une pique à l'encontre des députés qui ont retourné leur veste. « Pour notre part, nous allons faire comme l'histoire de l'enfant prodige dans la bible qui est revenu auprès de ses parents après avoir dilapidé l'héritage qu'il avait réclamé », a-t-elle déclaré. Faisant en quelque sorte, amende honorable auprès du chef de l'Etat après la tentative de motion de censure ratée à la Chambre basse. De son côté, le sénateur Raymond Nala, également natif du pays Betsileo a déclaré que Fianarantsoa donnera 98% de voix quand le moment sera venu.

Instruction

La route nationale 41 reliant Ikelikampona - Fandriana constitue depuis longtemps un véritable calvaire pour la population de l'Amoron'i Mania. C'est un projet stratégique pour l'avenir politique des dirigeants. Durant cette descente, le président de la République a donné une instruction au ministre des Travaux publics afin de réhabiliter immédiatement cette route. « Les engins sont déjà sur place et les travaux vont tout de suite commencer », a annoncé le Chef de l'Etat tout en ajoutant « On ne va pas se laisser diviser »

Ouf de soulagement donc pour les Terak'i Fandriana. Une instruction ferme a également été donnée aux trois ministres responsables de la sécurité afin de lancer une action de sécurisation à Manandriana où les attaques des dahalo sont devenues fréquentes. Les villes d'Ambositra, Ambatofinandrahana et Fandriana ont quant à elles reçu une ambulance 4x4.

« Zava-bita »

Une cinquantaine d'infrastructures ont été construites dans la Région Amoron'i Mania en quatre ans. Durant cette visite, le Chef de l'Etat en a inauguré quelques « zava-bita ». Il a débuté la journée par l'inauguration de la Maison centrale d'Ankorombe Ambositra qui a une capacité d'accueil de 900 détenus dont 200 femmes et 100 mineurs. Ce projet vise le désengorgement des prisons et l'amélioration des conditions carcérales. Cet établissement dispose outre les cellules de détention, l'infirmerie, et le bâtiment administratif, une dizaine de salles de formation professionnelle. Un camp pénal y sera également mis en place. Le nouveau bureau régional du ministère du Travail, de l'Emploi, de la Fonction publique et des Lois sociales d'Amoron'i Mania a également été inauguré. Il s'agit du cinquième bureau régional de ce département ministériel inauguré à travers le pays.

12 DSRP

Pour ce qui est de la Direction Régionale de la Sécurité Publique, le bâtiment nouvellement construit à Ambositra profitera aux districts d'Ambatofinandrahana, Fandriana et Manandriana. En plus de celle d'Amoron'i Mania, 12 autres DRSP ainsi qu'une vingtaine de commissariats de police sont actuellement en attente d'inauguration. L'EPP manarapenitra d'Alakamisy Ambositra a également été inaugurée.

Maîtres FRAM

Construite en 1898, cette EPP vient d'être complètement rénovée. En trois ans, 500 écoles manara-penitra ont été construites à travers le pays et 31 500 enseignants FRAM recrutés en tant que fonctionnaires, a fait savoir la ministre Sahondrarimalala Marie Michelle. Cette année, l'on compte 430 maîtres FRAM recrutés dans l'Amoron'i Mania.

13 Velirano

Cette journée marathon a également été marquée par l'inauguration de la nouvelle gare routière d'Ambositra. Avec une capacité de 60 véhicules et dotée de 23 box dont 17 destinés aux coopératives des lignes nationaux et 4 des lignes internationales, cette infrastructure permettra d'améliorer la circulation des biens et des personnes conformément au Velirano 11 du président. Andry Rajoelina a martelé durant cette descente que tous les 13 Velirano ont été réalisés à Ambositra.