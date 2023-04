Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - « Nous ne sommes plus avec ce pouvoir »

La position de Siteny Randrianasoloniaiko et de ses alliés de la Chambre basse n'est plus un secret pour personne.

Assumé ! Sur l'échiquier politique, une nouvelle force commence à prendre sa place. Il s'agit de la coalition des députés dirigée par Siteny Randrianasoloniaiko. A travers son Mihava Tour, lancé tambour battant et accueilli toujours avec autant d'engouements par la population, ces députés n'hésitent pas à critiquer et ont mis à mal, plus d'une fois, le régime. A Antalaha, hier, Siteny Randrianasoloniaiko a assumé avec fierté sa position. « Nous ne sommes plus avec ce pouvoir », a-t-il soutenu. Un pouvoir qu'il qualifie, notamment, d'insouciant par rapport aux conditions misérables dans lesquelles vit la population.

Traitres

« Certaines personnes nous traitent de traîtres. Et nous avons retourné nos vestes. Mais nous demandons qui a trahi qui, celui qui a promis de multiplier par trois le prix de la vanille ou bien nous ? Nous ne pouvons pas soutenir un tel pouvoir alors que vous, notre famille, vous avez mal », a déclaré le député de Toleara 1, devant la population d'Antalaha. En tout cas, depuis un moment, certains éléments du pouvoir ont mené une campagne de dénigrement à l'encontre de Siteny et l'équipe de Mihava Tour. Mais, ceux-ci ne se laissent pas faire.

Défi

Ils tiennent même tête aux dirigeants. A Sambava, ce samedi, tour à tour, les députés, acquis à la cause de Siteny Randrianasoloniaiko, se sont offerts à une série de critiques visant les dernières décisions du régime Rajoelina sur le problème de la vanille. Le député de Toleara 1 n'a pas mâché ses mots. Il a même mis au défi le président Rajoelina. « Si vous n'arrivez pas à résoudre le problème de la vanille, donnez-moi 24 heures pour le régler », a-t-il lancé à Sambava. « Même un enfant de 15 ans sait très bien qu'il n'y a que la libéralisation de la filière et la suppression de la fixation du prix de vente à l'export pour résoudre ce problème », a-t-il poursuivi.

Agitations

Un retour en arrière est impossible. Le bilan du régime Rajoelina dans la SAVA est une raison de plus pour l'équipe de Mihava Tour de prendre son écart. « 86% de la population de la SAVA a voté pour le président lors de la dernière présidentielle. C'est une véritable preuve d'amour. Mais comme réponse, il a détruit le secteur vanille. Les enfants de la SAVA n'ont pas eu d'agrément. Et durant quatre ans, il ne s'est pas soucié de leur sort », a-t-il conclu. Une telle déclaration ne passera pas inaperçue du côté d'Iavoloha qui a à faire à différentes forces. Toutes ces agitations ne font que tendre la situation et promettent une campagne agitée.