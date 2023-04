Madagascar: Basket - Ankoay U19 / Mémé Randria - « Nous avons encore des matchs pour rectifier »

interview

La préparation pour le rendez-vous planétaire de Hongrie du 24 juin au 2 juillet 2023 se poursuit pour les Ankoay sur le territoire français. 12 joueurs suivent ce troisième regroupement sous l'égide des coachs, Aimé Randria dit Mémé et Malala Razazarohavana dans le centre de formation Elan Chalon à Chalon sur Saône. Ils nous livrent leur impression après une semaine de préparation. Interview.

Comment se déroule la préparation ici à Chalon ?

« Ça se passe très bien. Nous sommes dans un très beau centre de formation dont nous disposons, de ce dont nous avons besoin, entre autres une salle de musculation, un gymnase et un internat. Les joueurs s'adaptent aux mieux et s'investissent à fond même s'il y a le changement climatique, car à Madagascar il fait chaud actuellement tandis qu'ici il fait froid ».

Il y a un nouveau joueur qui a rejoint la sélection. Qu'en est-il de son adaptation au groupe ?

« Il s'appelle Sydney Raolompanatena de l'US Chesnay Versailles. Il s'adapte bien et est très cool. Il ne se comporte pas comme un nouveau. Il arrive à suivre le travail imposé et j'espère que son arrivée apporte quelque chose à l'équipe. Il est grand avec ses 1,96m et son niveau est un peu le même que celui de ses coéquipiers ».

Après le premier match test, qu'est-ce qui est à rectifier ?

« Nous n'avons que six séances d'entrainement pour préparer ce match. Nos joueurs sont U19 et eux, ils sont U21 et aussi ils évoluent au centre d'entraînement. Le gabarit des joueurs n'est pas le même. Nous avons mené au score jusqu'à la pause mais avec la perte de concentration et la fatigue, nous avons lâché prise. Nous devrions travailler là-dessus et cela ne nous démotive pas car nous avons encore plusieurs matchs de préparation ici. Nous tirons des leçons de ce qui n'a pas réellement fonctionné, car cela ne se corrige pas en un match. Nous remercions la fédération malgache de basket-ball pour cette préparation sérieuse ».

« La cohésion du groupe reste intacte comme à l'Afrobasket »

Nous sommes à deux mois de la Coupe du monde. Est-ce que l'équipe est prête ?

« Les joueurs sont en forme, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici pour préparer cette joute mondiale. Ce stage est très important et nous effectuons trois séances d'entraînement. Cette préparation sert de test pour les joueurs et les matchs ont un niveau européen pour situer aussi nos éléments par rapport à nos futurs adversaires en Hongrie ».

Les joueurs sont loin de leur famille. Comment arrivez vous à gérer la distance et l'ambiance dans le groupe ?

« Rien n'a changé et c'est toujours la même ambiance comme à Madagascar. La cohésion reste intacte, ce qui a été notre force lors de l'Afrobasket et nous a permis de se qualifier pour la Coupe du monde. Les joueurs se comportent comme des frères et notre relation comme parents et enfants. Nous essayons de garder cet état d'esprit jusqu'à la Coupe du monde ».