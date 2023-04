Madagascar: Évènement - La « Foire aux plantes » pour début juin

« C'est une question de passion et de professionnalisme, il faut maintenant le prouver », avance Baholy Sarah, l'organisatrice de la « Foire aux plantes » au Palais des Sports de Mahamasina du 1er au 4 juin. Le jardinage prend de plus en plus de l'ampleur dans la culture ludique des Tananariviens, et Tananariviennes surtout.

De plus en plus de quadras s'adonnent à cette passion avant tout. Il est temps donc de révéler au public que cette communauté existe et fait évoluer cet art du vert. « Des gens ont déjà réservé des stands, pas pour vendre, mais ils veulent seulement montrer la beauté de leur travail, la passion qu'ils y mettent et le bien-être que cela procure », ajoute Baholy Sarah.

Raison pour laquelle, la première édition est basée sur les valeurs de cet art de vivre. « Pourquoi ? C'est pour instaurer le professionnalisme, mettre en évidence le véritable intérêt du domaine de l'agriculture et de l'horticulture ainsi que les débouchés », poursuit-elle. Ce sera donc un rendez-vous des acteurs et des passionnés.

Cette « Foire aux plantes » est une première en terme de lieu. Investir le Palais des Sports n'est pas donné à tout évènement. D'autant que ce sera autour des plantes. Les sceptiques seront surpris. Ce sera un « rendez-vous des acteurs et des passionnés, il y aura du soutien à ceux qui débutent dans le milieu, un moment de partage et de détente », projette Baholy Sarah.

Il faut admettre que derrière le pot de plante grasse du petit jardin se trouve toute une économie, que les gens ont « tendance à sous-estimer ». Il y a l'agriculture, l'horticulture avec les plantes ornementales, les pépinières, les plantes grasses, les semences, les engrais... Il y a la santé verte, les produits et les soins cosmétiques. Même l'épicerie dans la transformation agro-alimentaire.

La foire rapprochera ainsi le monde des champs, des travailleurs de la terre, avec les consommateurs finaux. « Nous allons recréer le concept du marché du zoma d'antan et elle sera une plateforme pour les agriculteurs. Parce qu'on parle souvent de la terre nourricière mais pas assez de ceux qui font que cela soit réellement un état, un fait », soutien l'organisatrice.