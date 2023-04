Madagascar: Propriété industrielle - une amélioration constante des prestations de l'OMAPI

Ayant un statut d'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), l'Office Malgache de la Propriété Industrielle (OMAPI) est censé être doté de la personnalité morale et d'une autonomie administrative et financière.

Cependant, les récents aménagements pris dans son système de gestion financière sont devenus des facteurs de blocage qui perturbent la bonne marche des activités de cet Office qui est pourtant à très grande vocation économique et qui a enregistré, ces derniers temps, de très bons résultats.

Amélioration constante

En effet, cela fait 29 ans cette année que Madagascar dispose de son propre système d'administration de la propriété industrielle. Depuis l'ouverture de l'OMAPI, une amélioration constante a été apportée, notamment en termes d'information du public sur les tenants et aboutissants du système de protection des actifs immatériels, l'incitation à la valorisation des produits et des résultats de recherches par la propriété industrielle et la mise en application des droits pour instaurer un climat des affaires propice aux investissements tant nationaux qu'étrangers. Les résultats de l'OMAPI ont connu leur apogée pour l'année 2022, en dépit des résidus des impacts de la pandémie de Covid-19 qui ont affecté ses activités pendant les deux années précédentes. La révision de sa stratégie de communication et de sensibilisation, la facilitation et la continuité des échanges et l'accompagnement des usagers de ses services et le maintien de la qualité de ses services, justifié par la poursuite de son deuxième cycle de Certification ISO9001 / 2015, ont été des atouts primordiaux pour l'Office.

Croissance

En termes de statistiques, une hausse de 14% par rapport à l'année précédente est constatée en ce qui concerne les demandes de brevet d'invention et la majorité de ces demandes proviennent des résidents. Une augmentation de plus de 15% par rapport à l'année 2021 est également signalée pour le nombre de brevets d'invention délivrés par l'OMAPI. Les demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels reçues en 2022 ont quadruplé par rapport à l'année 2021, et l'OMAPI a connu le plus important nombre de demandes d'enregistrement de marques qui s'est élevé à 2 304 pour l'année 2022. Par contre, grâce à l'accompagnement de l'OMAPI dans les démarches de mise en application des droits, une régression du nombre de contentieux suivis par l'OMAPI auprès du tribunal et des forces de l'ordre a été notée. Mais des efforts restent à faire et des défis sont toujours à relever pour inculquer une véritable culture de propriété industrielle à Madagascar.

Journée mondiale

C'est à cet effet que l'OMAPI, en collaboration avec le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation qui assure sa tutelle technique, va célébrer la journée mondiale de la Propriété Intellectuelle. L'inauguration de cette célébration se tiendra le 26 avril 2023, et sera marquée, notamment, par des témoignages de femmes entrepreneures, innovatrices et chercheures de Madagascar, le thème qui sera véhiculé tout au long de la célébration étant « Les femmes et la propriété intellectuelle : accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». Les manifestations seront étendues dans les Régions pour un meilleur impact. Une large diffusion des témoignages sera également assurée au moyen des réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'OMAPI.