Congo-Kinshasa: Environ 450 ethnies congolaises honorées à la 5ème édition, Kinshasa Mboka ya Masano - Pari gagné pour Lydie Nsambayi Ntumba

La 5ème édition du festival " Kinshasa Mboka ya Masano" a donné une belle part aux créateurs locaux qui ont saisi l'occasion, non seulement d'exposer leurs articles, mais également de les faire valoir aux yeux du public à travers un défilé de mode haut en couleurs, sous le thème : «450 couleurs».

C'était le vendredi 14 avril 2023, dans la salle Océane de l'hôtel Sultani River a Kintambo. C'est dire que Lydie Nsambayi Ntumba, initiatrice de l'évènement, styliste et modéliste congolaise, chef des travaux à l'Institut supérieur des Arts et métiers (ISAM), responsable de La Fondation « Young Molato Design", aura gagné son pari. Plusieurs personnalités étaient présentes lors de cette soirée de gala. On a noté particulièrement la présence l'ambassadrice de "Kinshasa Mboka ya Masano", Joëlle Kona.

Dans son intervention, Lydie Nsambayi Ntumba a développé le thème "450 couleurs". Elle a indiqué que l'objectif poursuivi est de mettre en lumière les relations des stylistes Congolais et africains afin de contribuer efficacement aux efforts des acteurs vestimentaires sur le plan promotionnel en République Démocratique du Congo.

«Nous avons gagné un pari, celui de "450 couleurs". Je crois qu'il y a encore des échéances qui nous attendent pour le grand show, je crois qu'aujourd'hui le pari est gagné», a-t-elle indiqué.

Dans ce même élan, elle a indiqué que la principale motivation derrière cette initiative est de faciliter les artistes locaux à se faire voir et à s'exprimer. «C'est qui nous a poussée à mettre en place cette structure, c'est la difficulté que nous vivons en tant que styliste, modéliste dans ce pays. Nous avons du mal à nous exprimer et nous ne savons pas vendre ce que nous faisons au grand public. Alors, le souci pour moi était de faire connaitre l'identité vestimentaire Congolaise à travers un évènement comme Kinshasa Mboka ya Masano, vendre l'image des vêtement congolais à l'étranger et, pourquoi pas, essayer de faire en sorte que les Congolais puissent réellement consommer Congolais en termes des vêtements », a-t-elle souligné.

Revenant sur le choix porté sur la thématique de cette année (450 couleurs), l'initiatrice de Kinshasa Mbokaya Masano a signifié que les 450 couleurs représentent le nombre d'ethnies de la RDC. « 450 ethnies, ce n'est pas peu de choses, c'est une symbiose de richesses culturelles de notre nation, la République Démocratique du Congo, représentant notre histoire commune, notre manière de nous tenir, ainsi que notre élégance innée. Nous avons l'art en nous, le stylisme fait partie de notre empreinte, de notre identité, et nous devons promouvoir cela. Nous devons promouvoir nos stylistes et porter nos produits partout dans le monde, et en tant qu'ambassadrice de cette édition, j'étais là pour porter ce message à tous nos concitoyens présents et a tous les téléspectateurs », a-t-elle fait comprendre.

Enfin, elle a lancé un message d'espoir et de force à tous les congolais. « Nous lançons à la population congolaise, surtout aux stylistes congolais un message d'espoir. Ils ne doivent pas se décourager. C'est vrai que le Congo ne nous donne pas ce que nous volons avoir en termes de conditions de travail, en termes de disponibilité d'opportunités, mais qu'ils ne doivent pas se décourager au point d'abandonner. Tant que nous vivons, il y a toujours de l'espoir. Si les autorités congolaises arrivent à avoir de bonnes décisions de gouvernance, surtout sur le point de vue économique, je crois que cela résoudra la moitié de problèmes, problèmes d'approvisionnement, problèmes de la culture de cotons, et d'autres matières. On a beaucoup de difficultés. Si les décisions sont prises convenablement pour que chaque secteur puisse apporter sa pierre au niveau de l'économie nationale, je crois que nous sortirons de ces difficultés », a-t-elle lâché.