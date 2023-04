Congo-Kinshasa: Soutien du Gouvernement aux initiatives des PME congolaises - Patrick Muyaya visite l'usine du café 'La Kinoise'

Dans le cadre du soutien du Gouvernement Sama Lukonde 2 aux initiatives des Petites et Moyennes Entreprises congolaises, le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya a visité l'usine de torréfaction de la marque de café "La Kinoise". Une visite survenue ce mardi 11 avril 2023 et qui traduit la vision du Chef de l'Etat d'encourager les PME congolaises à se développer afin de créer une classe moyenne. Avec la fondatrice de La Kinoise, le Ministre a échangé sur le programme « Un chariot, un boulot », initié pour créer plus d'emplois et diminuer le taux de chômage en RDC.

« Je suis venu voir comment le café made in Congo est produit. Vous savez que le produit La Kinoise est un produit qu'on ne présente plus. Mais il était important pour moi dans le cadre du changement de narratif de venir voir ces jeunes Congolais qui font parler de la République démocratique du Congo autrement. Donc, je me suis fait le devoir de faire le déplacement jusqu'à l'usine. Je suis impressionné de voir comment une PME est en train de se développer depuis sa création il y a deux ans », a indiqué le ministre de la communication et médias.

Depuis quelques temps, "La Kinoise" a lancé un programme dénommé » Un chariot, un boulot » un programme dont l'objectif est de réduire le taux de chômage mais aussi de donner un gagne-pain aux femmes de militaires et policiers. Une manière pour Madame Tysia Mukuna, patronne de La Kinoise, de soutenir les FARDC.

« Il y a une belle histoire qui se construit ici et ça vaut la peine d'être racontée pour que ça motive d'autres personnes. Et si j'ai bien compris le concept, il y a de mamans cheffes, femmes de militaires qui sont associées dans ce programme dans la production de pâtisseries pour accompagner ce café. Ça nous touche car nous sommes derrière le programme "Bendele Ekyeyatsé" en soutien aux FARDC. Donc, ce n'est pas seulement une PME qui donne du boulot aux jeunes, mais qui fait un regard patriotique. Cela mérite la visite du porte-parole du gouvernement », a précisé le Ministre Muyaya.

En réaction, Tysia Mukuna a témoigné sa reconnaissance pour le soutien que le gouvernement accorde aux PME à travers plusieurs programmes avec les partenaires financiers. « "Un chariot, un boulot", que retenir de ce programme ?En résumé, c'est un programme d'insertion. Pour chaque chariot lancé, c'est un boulot créé », a indiqué madame Trycia Mukuna.

Et d'ajouter, « C'est aussi une voie de sortie pour ces jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat. Ce sont de personnes indépendantes et franchisées qui sont accompagnées par La Kinoise ».

Ce programme se veut à long terme et il sera dupliqué dans trois autres provinces de la RDC en dehors de la ville de Kinshasa où La Kinoise est opérationnelle. Il s'agit des villes de Matadi, Boma et Lubumbashi.

Ce programme a l'ambition de créer 195 emplois. Il se donne l'objectif de recruter 150 chefs café, 15 chariots, 30 cheffes pâtissières (femmes de policiers et militaires pour au final atteindre 195 emplois créés.

Pour rappel, La Kinoise a été lancé en 2020. En 2021, elle a débuté sa commercialisation dans quatre villes (Kinshasa, Matadi, Boma et Lubumbashi). C'est en 2022 que son usine de café a été inaugurée ici à Kinshasa.