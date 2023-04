Cote d'Ivoire: Emprunt obligataire - Bamako boucle avec succès une somme de 120 milliards de F Cfa

Le Mali a levé avec succès une somme de 120 milliards F Cfa à travers l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne. L'opération a été réalisée par la Sgi Mali, arrangeur et chef de file du syndicat de placement, avec comme co-chefs de file, Global Capital, SGI Togo et SGI Benin. L'information est rapportée ce jour par abamako.com.

Selon la source, « cet emprunt obligataire a été lancé le 15 mars 2023 avec un taux d'intérêt de 6,4% et une maturité de 7 ans. Ainsi le trésor public malien s'est retrouvé avec la totalité du montant sollicité, soit un taux de souscription de 100%. »

Dans un communiqué publié le 3 avril 2023, le ministre malien de l'Economie et des Finances, Alousséni Sanou souligne que « ce nouveau succès » témoigne de la confiance des investisseurs à l'Etat du Mali, à son gouvernement et à la politique économique, financière et budgétaire des autorités.

Il a, par ailleurs, remercié le syndicat de placement et l'ensemble des investisseurs nationaux et régionaux pour la confiance renouvelée et se réjouit de leur accompagnement pour le financement des projets structurants de développement économique et social du Mali. Cela dans un contexte de resserrement de la liquidité globale de la zone.