Madagascar: Unité dans l'adversité

Des goûts et des couleurs, on ne discute pas, quoique certain(e)s se plaisent et se complaisent à afficher ostensiblement les leurs, comme on l'a vu avant-hier à Ambositra où l'orange était le dress code.

Unité dans l'adversité

Tous les princes et princesses qui nous gouvernent et/ou nous représentent se sont habillés en orange. A l'exception de la Garde des Sceaux qui a choisi une robe de couleur neutre, en rapport avec l'image de la Justice qui se doit d'être incolore sur le plan politique et inodore du point de vue éthique. Le ministre des Transports n'a pas non plus rangé au fond de son placard sa veste bleue, après avoir démissionné du MMM. Même code vestimentaire pour son homologue du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois sociales.

Ce n'est pas pour autant que ces trois ministres s'adaptent moins au rythme du TGV que ceux qui ont adopté un « loko » et un look orange déclinés dans tous les styles. Du décontracté au formel, en passant par le casual jusqu'au combi-short. Pour sa part, la présidente de la Chambre basse était tout de rouge vêtue, assortie avec son chapeau sans bord. Typique du terroir du genre de celui porté par la ministre de l'Education nationale qui arbora un zeste d'...orange avec son écharpe et une dose de « tegna samy tegna » dans son discours, tout en gardant le même langage politique.

En lançant notamment une pique en direction de celui qui « fait le tour de Madagascar », mais d'une manière plus subtile que la députée élue à Antsiranana I et non moins vice-présidente de l'Assemblée nationale qui n'était pas visible dans les radars dans la ville frontière du Grand Sud.

En tout cas, elle n'était pas aux côtés du président de la République, tel qu'on l'a vue à Sambava où son discours rappelait les propos régionalistes d'un député Arema à Vohémar en 1991. Un dérapage verbal ou plutôt tribal qui devait précipiter le naufrage de l'Amiral. Ne voulant sans doute pas que les mêmes « kozy » produisent les mêmes effets, Andry Rajoelina de déclarer à Ambositra qu' « on ne va pas se laisser diviser ». Un message d'unité dans l'adversité et dans la diversité.