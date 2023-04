Madagascar: Football - Pro League - Fosa Juniors FC humilie Tia Kitra FC

La formation de Fosa Juniors est bel et bien le favori tout désigné de cette édition du Championnat de Madagascar Orange Pro League de la conférence Nord. Les Majungais ont infligé une sévère défaite à la formation de Tia Kitra FC sur un score fleuve de 7 buts à 0, hier, lors de la 14e journée, au stade Rabemananjara Mahajanga. Les Majungais prennent toujours les commandes créditées de 31 points en 13 matches. Tsiry, auteur d'un quadruplé, a ouvert le score dès la 4e minute de jeu. Il était phénoménal à domicile avec son coéquipier Jean Yves, auteur d'un doublé. Le score était 5 à 0 en faveur du Fosa à la pause. A la 72e minute, la bande à Dax prend l'écart face à Tia Kitra grâce à un sixième but marqué par Dounga. Tsiry a clôturé la rencontre à la 86e minute. Le club du Cosfa a fait un match nul et vierge face à l'équipe de l'ASA Diana. Les Militaires, l'AS Fanalamanga, l'Ajesaia, et l'Uscafoot occupent respectivement la deuxième, troisième, quatrième et la cinquième place de cette conférence Nord. La bataille pour la prochaine étape « play-off » se poursuit, pour les deux places restantes. Dans la conférence Sud, CFFA conserve sa position de leader en s'imposant 3 à 0 face à Jet Kintana. L'équipe d'Andoharanofotsy et l'Elgeco Plus sont déjà qualifiés au play-off. Les deux places disponibles restent toujours à déterminer pour les autres formations.

Résultats de la 14e journée :

Conférence Nord

Fosa Juniors FC 7 - 0 Tia Kitra FC

ASA Diana 0 - 0 COSFA

Uscafoot 0 - 0 AS Fanalamanga

Conférence Sud

Dato FC 1 - 6 Disciples FC

CFFA 3 - 0 Jet Kintana

Elgeco Plus 2 - 1 3FB Toliara

Zanakala FC 3 - 2 Mama FC