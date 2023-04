Madagascar: Pitch Contest 2023 - Les quatre gagnantes soutenues par la CCIFM

La liste des gagnantes du concours des femmes entrepreneures Pitch Contest a été dévoilée par la CCIFM (Chambre de commerce et d'industrie France - Madagascar) lors d'une soirée qui s'est tenue au Louvre Antaninarenina le 12 avril dernier.

Moly Company, représentée par Ranjalahy Vahatraina Tanjona était à la première place de la catégorie « Entrepreneuriat vert » du Pitch Contest 2023. Elle est suivie par Thérapie Bien-être représenté par Vanontsara Oliva Rabenandrasana. Pour la catégorie « Innovation technologique », les deux gagnantes sont Seconde main de Jessica Solomon à la première place et Oreegami Nareo de Dianah Ramaharobandro à la deuxième place. En tout, quatre gagnantes sur les 23 participantes ont été félicitées lors de la soirée organisée dans le cadre de la célébration du 20e anniversaire de la CCIFM, et également pour clôturer le « mois de la femme ».

Selon les organisateurs du concours pour les femmes entrepreneures et les cheffes d'entreprises, les quatre heureuses gagnantes ont reçu chacune, un service d'une valeur 1,5 million ariary de la part de la CCIFM. A noter que Pitch Contest est une initiative de la CCIFM, du GEFM (Groupement des Femmes Entrepreneures de Madagascar) et de Fihariana. Son objectif est de mettre en avant l'engagement des femmes en matière environnementale et sociale.

Collaboration

Plusieurs événements ont été organisés durant le mois précédent, pour marquer différemment la journée internationale des droits de la femme. Un atelier de formation gratuit sur Excel pour les femmes du réseau de la CCIFM, le concours Pitch Contest et un séminaire pour les femmes salariées des entreprises étaient au programme de l'événement.

A l'occasion de la soirée de clôture du mois de la femme et d'annonce des gagnantes de Pitch Contest, la CCIFM et le GFEM ont annoncé le renforcement de leur collaboration. Une convention de partenariat a été signée entre les deux parties le même jour. Selon leurs représentants, le commun objectif de ces deux organisations est de soutenir l'entrepreneuriat à Madagascar.

A noter que la CCIFM sert près de 400 entreprises adhérentes sous deux volets. Le premier étant d'accompagner les entreprises qui souhaitent s'établir ou développer leurs activités dans les pays partenaires, notamment en France et de contribuer à la fois au développement des affaires entre Madagascar et les 96 pays partenaires. Le second volet vise à garantir le renforcement des liens entre les entreprises adhérentes, voire concourir au développement de chaque entreprise par l'organisation de formations professionnelles.