Madagascar: Recherche d'emploi - 800 jeunes formés à Ambohidratrimo et Anosiala

Si le chômage est une situation bien connue par de nombreux jeunes Malgaches actuellement, trouver un emploi et intégrer une entreprise constitue un autre défi de taille.

En effet, pour beaucoup de diplômés malgaches, concevoir un curriculum vitae et rédiger une lettre de motivation est encore difficile. Se vendre, convaincre les recruteurs de ses capacités et de sa motivation à faire partie d'une équipe, d'un organisme ou encore d'une entité, c'est autour de ces points clés de la recherche d'emplois que la séance de formation organisée par Fenozandry Stéphanie et son équipe s'est déroulée samedi 15 avril dernier.

Une initiative qui avait pour objectif de renforcer les capacités des jeunes de la localité d'Ambohidratrimo et d'Anosiala. Et qui a touché plus de 800 jeunes avides de connaissance, de savoir-faire et savoir-être devant leur permettre de pénétrer plus facilement le monde difficile du travail. Outre les connaissances de base sur la rédaction d'un CV ou d'une lettre de motivation, il a également été question de partage d'astuces et de tuyaux sur comment passer un entretien d'embauche.