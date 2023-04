Madagascar: Laura! Laura! l'aura pour elle

Quand tout le monde broie du noir au pays, heureusement que tu es là, Laura pour nous dire que même si tout est sombre, tu es là, Laura, pour nous montrer la voie de l'espérance, pour nous dire qu'il faut toujours avoir de grands rêves.

Tu ne t'es pas contentée de gagner les trophées nationaux, tu vas encore ravir dans la catégorie de ta discipline qu'est le judo sur le plan continental le sacre de championne d'Afrique, mais plus encore, tu as remporté le graal, celui de devenir le numéro 1 mondial laissant derrière toi, les championnes de grandes nations où le système sportif est de loin plus nanti par rapport au nôtre. Que te dire sinon, merci de tout coeur, ton joli minois rayonnant remplit de fierté tes parents, ta famille et le peuple de Madagascar tout entier, merci ma grande!

Les Pays-Bas ont eu le légendaire Anton Geesink à une époque, la France a eu son Terry, le japon a eu son Yasuhiro Yamashita , nous, on peut nous enorgueillir d'avoir notre Laura. Tout le monde ici, a en tête les jolies paroles de la chanson » Laura! Laura!... pour te louer notre admiration.

Pour couronner, tu vas sûrement compléter ta tablette d'un titre de championne olympique de Judo, à Paris en 2024, dans la catégorie des - 70 kgs. Alors là! Tu nous combleras davantage, en premier les petits judokas du tatami de l'Association Sportive Saint -Michel où tu as fait tes premières chutes, tu seras pour eux plus grand qu'un Messi ou un Mbappé et tu leur insuffleras que le malgache peut faire l'envi de tout le monde et tu matérialiseras ainsi notre souhait maintes fois répété dans notre bénédiction traditionnelle » Tsy haniry olona fa ho hirin'olona ». Pour cette fois, on ne manquera d'entendre notre « Ry tanindrazany malala ô ! » Ta pugnacité a été récompensée quand tu dis, aujourd'hui : « ...Suis numéro « une » mondial et j'en suis tellement fière.

Le chemin n'a pas été facile, quelques doutes, des hauts et des bas, des échecs, mais surtout beaucoup de leçons », et vivement que les jeunes servent de toi comme exemple en suivant ton conseil« Je voudrais dire aux jeunes et aux enfants de ne pas arrêter de rêver grand, ne pas lâcher ce qui compte pour vous. Nous sommes capables de relever les défis, malgré les difficultés. Il ne faut pas seulement travailler "dur", mais travailler bien et intelligemment, rester constant et surtout être patient dans ce que l'on fait. » Comme quoi avoir « la tête, les jambes et la maturité » on ne fait pas mieux, pour cette étudiante de la CNAM en France. Enfin, prions qu'elle ne cède pas aux sollicitations des autres nations comme ne l'a pas fait ton olympien de père le grand Luc Razafy.