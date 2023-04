Madagascar: ASSM-Basket Amparibe - Succès du Jeux corporatifs « Miara-Dia »

Huit disciplines ont été disputées, ce week-end, à l'occasion de la première édition de Jeux Corporatifs inter-entreprises et organismes dénommée « Jeux Corpo Miara-Dia 2023 », organisée par l'Association Sportive Saint-Michel Basket-Ball (ASSM-BB). La première édition fut un succès.

Une quarantaine d'équipes issues des entreprises et des organismes dans la capitale se sont réunies au Collège Saint Michel Amparibe, ce week-end, pour la toute première édition de jeux corporatifs dénommée « Jeux Corpo Miara-Dia ». L'événement organisé par l'Association Sportive Saint-Michel Basket-Ball (ASSM-BB), avec le soutien du Père Recteur du collège a été tenu avec succès. Huit disciplines en l'occurrence le basket hommes et dames, le volley-ball mixte, le football à 7, la pétanque, la belote, les dominos et le ludo ont été disputées.« La préparation de l'évènement a été un peu difficile, mais elle s'est bien déroulée grâce à la collaboration et l'entraide entre l'ASSM-BB et le Collège Saint Michel. Je remercie aussi tous les partenaires qui ont été la source de cette réussite avec les 40 entreprises et organismes participantes », a fait savoir Vanessa Rafalimanana, vice-présidente de l'ASSM-BB.

En volley-ball mixte, l'équipe de la Gendarmerie nationale de Betongolo a été sacrée championne de cette première édition par deux sets à zéro (25/22 - 25/21). Le trio de l'AMIT a remporté la finale de la pétanque contre l'équipe du JB sur un score de 11 à 4. « Une ambiance conviviale et sportive a été mise en valeur. La solidarité à travers le fair-play sportif a été également vue envers les participants ce week-end », a-t-elle continué. Les jeux corpo Miara-Dia 2023 sont un événement pour une levée de fonds de l'association ASSM-BB en vue de la participation aux plusieurs compétitions tant régionales que nationales. « On a essayé de faire le mieux possible pour satisfaire les participants. Nous présentons nos excuses s'il y a eu de légères failles au niveau de l'organisation. Et nous espérons que la prochaine édition sera encore meilleure que celle-ci », a conclu Vanessa.