Madagascar: Projet PURPA - Plus de 25 000 paysans bénéficiaires de kits d'intrants agricoles

Le projet d'urgence de renforcement de la production alimentaire à Madagascar (PURPA) est financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) à hauteur de 81 milliards d'ariary.

Sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, ce projet vise à accroître la production de céréales et d'oléagineux dans le but de renforcer la sécurité alimentaire tout en réduisant la dépendance du pays aux importations de produits alimentaires. Pour ce faire, des kits d'intrants agricoles seront distribués aux 139 100 producteurs dont 30% des femmes, qui sont répartis dans tout Madagascar. Depuis la mise en oeuvre du projet PURPA en novembre 2022, plus de 25 000 paysans issus de 20 régions ont bénéficié des kits d'intrants agricoles composés de 274 tonnes de semences de riz, de 54,77 tonnes de semences d'arachides, de 39 tonnes de semences de soja. Il est à noter que quatre filières porteuses seront priorisées dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. Il s'agit notamment du riz étant donné que c'est la principale denrée alimentaire de la population malgache, du blé qui sert à la transformation en farine pour une consommation humaine et du soja et de l'arachide en vue de la fabrication d'huiles alimentaires et de tourteaux pour les bétails.

Effets de la guerre

Il faut savoir que ce sont des semences sélectionnées et certifiées qui peuvent être adaptées aux conditions climato-pédologiques de chaque région d'intervention du projet. En outre, 2 716 tonnes d'engrais organiques et chimiques ont été mis à la disposition de ces paysans bénéficiaires dont 40% d'entre eux sont constitués de femmes en vue de booster leur production agricole. « Ce renforcement de la sécurité alimentaire contribuera à faire face aux effets néfastes de la guerre entre l'Ukraine et la Russie qui entraîne la flambée des prix des produits alimentaires sur le marché alimentaire. Ce qui permettra en même temps de réduire la dépendance de Madagascar aux importations de ces produits de première nécessité. Le projet PURPA apporte ainsi une réponse salutaire face au contexte actuel qui appelle à l'action. Il s'inscrit dans les orientations stratégiques du Plan Emergence Madagascar », tient à souligner le ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, Harifidy Ramilison, lors du lancement au niveau national de ce projet la semaine dernière dans le district de Marovoay, région de Boeny, et ce, en présence du Représentant Résident de la BAD à Madagascar, Adam Amoumoun.

Apport de 10%

Étalé sur une période de deux ans, le projet PURPA va également permettre d'améliorer l'accès aux intrants, aux services agricoles et aux marchés pour les petits producteurs. Une distribution de 126 200 cartes de producteurs est en même temps prévue aux acteurs cibles répartis dans ses régions d'intervention. Il est à noter que ce projet cible les entreprises agricoles familiales de type 2 ayant un apport bénéficiaire de 10%. Par ailleurs, une réunion de supervision du projet PURPA entre toutes les parties prenantes a été organisée en marge de son lancement officiel à Mahajanga.