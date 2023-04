Madagascar: Recherche scientifique et innovation - Une politique nationale en gestation

Si dans les pays développés, la recherche et l'innovation tiennent une place prépondérante dans le développement socio-économique, cela n'est pas encore le cas à Madagascar où le budget attribué par l'État à la recherche scientifique est insignifiant.

« Changer l'histoire par la science ». Un discours qui a eu le vent en poupe en pleine période de pandémie de covid-19 lorsque l'Etat malgache a fait montre d'une volonté de promouvoir la recherche et les chercheurs malgaches. Aussi bien chercheurs que opinions publiques se sont dits, l'espace d'un instant, que l'Etat s'est enfin réveillé de son long sommeil. La réalité est tout autre. L'enthousiasme du « vita malagasy et gasigasy » passé, la situation de la recherche scientifique est plus ou moins restée la même. Les produits de recherches made in Madagascar ne sont pas connus du grand public même si elles existent et font la fierté de leurs auteurs.

Dans plusieurs cas, ce sont les étrangers qui les reconnaissent et s'en servent pour résoudre des problématiques inhérents à leur population. Autre fait important également, les produits de recherche ne correspondent pas forcément aux besoins et exigences du contexte dans lequel est plongé le pays. Toujours dans cette logique, les produits de recherche ne correspondraient pas aux besoins et exigences du secteur privé malgache. Une politique nationale sur la recherche scientifique et innovation est en cours de gestation et entend renverser la vapeur.

Lien

Lancée depuis 2022, la politique entend améliorer les cadres politiques et réglementaires de la recherche scientifique à Madagascar et ce serait l'une des finalités de la mise à jour de la politique nationale. Une conception qui aurait tenu compte des avis et recommandations de toutes les parties prenantes via des consultations d'envergure nationale et régionale. Une consultation organisée dans la ville de Toamasina a d'ailleurs lancé le road show de cette mise à jour de la politique nationale. Il conviendrait de noter que Madagascar s'est doté d'une stratégie nationale de la recherche scientifique en 2013.

Tandis que l'existence d'une politique relative à la recherche daterait des années 1980. Pour l'heure, aucune information sur les tenants et aboutissants de la politique nationale n'a encore fuité du ministère de tutelle si ce n'est que la nouvelle politique qui ambitionne de répondre aux besoins de la société et du développement. La politique devrait également sortir pour bientôt, note également le ministère. A suivre.