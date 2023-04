Madagascar: Universités publiques - Le calendrier de paiement des bourses d'études publié

Les premiers paiements des 5 mois de bourses d'études et des équipements pour les étudiants de l'université d'Antananarivo auront lieu ce vendredi 21 avril 2023. Les étudiants en Master 2 de l'ESPA Vontovorona seront les premiers servis.

La question a été au coeur de plusieurs mouvements de grève des étudiants à l'université d'Antananarivo, notamment ceux de l'Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo (ESPA) à Vontovorona : cinq mois de bourses d'études impayées, qui ont conduit les étudiants à manifester bruyamment, parfois avec quelques débordements, leur mécontentement. La promesse du paiement de ces arriérés des bourses d'études à partir du 17 avril 2023 a permis d'apaiser les tensions et mettre fin aux mouvements de grève des étudiants. La sortie, hier du calendrier de paiement de ces cinq mois de bourses d'études, ainsi que des équipements, a mis fin au suspense.

Master 2

Le calendrier en question indique le début du paiement des bourses le vendredi 21 avril 2023. Les étudiants en Master 2 de l'ESPA seront les premiers à pouvoir toucher leurs allocations à Vontovorona. Le lundi 24 avril, ce sera au tour des étudiants en master 2 des filières Economie, Gestion, Sociologie et FDSP. Le paiement des bourses des étudiants en master 2 dans les diverses filières et établissements s'étalera jusqu'au 26 avril. Puis suivront le paiement pour les étudiants en master 1, à partir du 3 mai jusqu'au 8 mai et les étudiants en troisième année de licence à partir du 9 mai jusqu'au 16 mai. Les étudiants en première année seront les derniers à pouvoir percevoir leurs bourses d'études, puisqu'ils ne pourront le faire qu'à partir du 1er juin, tandis que pour ceux en deuxième année, à partir du 17 mai jusqu'au 24 mai.

Pour rappel, les étudiants de Vontovorona n'étaient pas les seuls à avoir tenu des manifestations pour cause de bourses impayées. D'autres universités en dehors d'Antananarivo ont également connu cet épisode d'effervescence estudiantine pour les mêmes raisons, notamment les étudiants de l'université de Mahajanga, de Fianarantsoa et de Toliara. Le calendrier de paiement des bourses dans les universités de Mahajanga, Toamasina, Toliara, Antsiranana et Fianarantsoa, ont également été publiés, hier.