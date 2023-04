Soudan: Coup d'Etat à Khartoum - La situation dans le pays attaqué à main armée depuis trois jours continue de se précipiter

Khartoum — Après plusieurs jours d'escalade des tensions entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces d'intervention rapide (RRF), la capitale du Soudan est assiégée par les bombes. Les combats ont éclaté le samedi 15 avril et il semble qu'il n'y ait pas de répit dans le reste du pays.

Des sources missionnaires jointes par l'Agence Fides confirment que la situation est dramatique et très délicate. Le nombre de morts et de blessés parmi les civils continue à augmenter et les hôpitaux de Khartoum ont atteint leur capacité maximale. A ce jour, on dénombre une centaine de morts et des milliers de blessés. Selon certaines informations, le syndicat des médecins a lancé un appel au respect de la neutralité des hôpitaux, après que le centre médical de l'université, situé dans la partie sud de la capitale, a été lourdement touché.

Une femme médecin qui était intervenue pour apporter de l'aide à l'aéroport a également été tuée. L'état d'urgence a été déclaré dans tous les hôpitaux de la capitale et un appel a été lancé aux médecins et au personnel médical pour qu'ils se rendent sur place. A Khartoum en particulier, les combats font rage dans les environs du palais présidentiel et pour le contrôle des ponts sur le Nil, principales artères reliant les différents quartiers de la capitale.

Parmi les nombreuses nouvelles et images qui arrivent, toutes ne sont pas toujours vérifiables. La télévision d'Etat a cessé d'émettre, le personnel ayant été évacué depuis le début des affrontements samedi matin. L'électricité et l'eau potable manquent et la population est bloquée chez elle.

Les deux généraux putschistes, Buhan et Hamidati, qui s'étaient alliés pour bloquer le transfert du pouvoir à un gouvernement civil, sont maintenant en guerre l'un contre l'autre, bloquant le processus démocratique. De nombreux appels au cessez-le-feu ont été lancés, notamment par les forces politiques de la Coalition pour le changement qui appellent à un retour à la table des négociations "parce que la guerre n'aura pas de vainqueurs mais seulement des perdants".

Une délégation de l'Union africaine tente de se rendre à Khartoum pour rencontrer directement les deux généraux. Les chefs de la diplomatie de l'Arabie Saoudite et des Emirats ont contacté les deux généraux par téléphone. La FAO a annoncé la fermeture de toutes ses activités humanitaires au Soudan suite à l'assassinat des trois fonctionnaires de l'organisation internationale.

Le Pape François a également lancé un appel sincère après avoir récité le Regina Coeli le dimanche 16 avril. "Je suis avec inquiétude les événements qui se déroulent au Soudan. Je suis proche du peuple soudanais, déjà si éprouvé, et je l'invite à prier pour qu'il dépose les armes et que le dialogue prévale, afin qu'ensemble nous reprenions le chemin de la paix et de la concorde".

Alors que la population était descendue dans la rue le 11 avril pour célébrer la chute de la dictature en 2019, la situation a dégénéré dans l'attente de la signature d'un accord entre les autorités au pouvoir, les militaires et les forces de la société civile pour un gouvernement de transition en vue d'élections en 2024.

La situation s'est également précipitée dans d'autres villes importantes du pays, notamment dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, qui est tourmentée depuis des mois par les milices connues sous le nom de "diables de chevaux", déjà responsables d'un génocide depuis 2003.