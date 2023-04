Ile Maurice: Proposition de six démissions - Bhadain répond au rejet de l'opposition

Le leader du Reform Party rappelle à Ajay Gunness, Khushal Lobine et Ritish Ramful qu'en 1987, sir Anerood Jugnauth avait organisé des élections générales prématurées suivant la démission de trois de ses députés, à savoir Harish Boodhoo, Serge Thomas et Lutchmeeparsadsing Ramsahok. Et, qu'en 2005, Paul Bérenger, Premier ministre d'alors, avait organisé des élections générales au lieu d'une partielle après la démission de Siddick Chady au no 3. Ce qui, se souvient Bhadain, avait fait dire à Navin Ramgoolam, qui avait remporté les élections de 2005 : «Merci, Siddick. C'est grâce à ton sacrifice que le Parti travailliste (PTr) est revenu au pouvoir.» De même, en 2019, «Pravind Jugnauth [avait promis] une partielle à la suite de la démission de Vishnu Lutchmeenaraidoo. Mais ce sont les générales qui [ont été] au rendez-vous».

Roshi Bhadain se demande comment se fait-il que certains parlementaires d'expérience lancent des insultes au speaker sans prévoir que cela provoquera leur expulsion et même leur suspension. «Je ne comprends pas non plus pourquoi ils vont manifester devant le Parlement. Est-ce pour s'attirer de la sympathie ?»

Le leader du Reform Party souligne qu'il n'a pas demandé aux six députés de démissionner en même temps, mais un ou deux chaque mois. Et de rappeler que, dans l'éventualité où le Privy Council donne raison à Suren Dayal, il y aura trois partielles au no 8.

À propos de la déclaration de Ritish Ramful à l'express, hier, Roshi Bhadain dit noter que le député rouge a indiqué qu'il n'y a pas encore d'alliance entre le PTr, le Mouvement militant mauricien et le Parti mauricien social-démocrate. «Quand Ritesh Ramful prévoit une victoire du Mouvement socialiste militant aux partielles face à une opposition éparpillée, ne concède-t-il pas déjà que le MSM va battre le PTr ? C'est décevant venant d'un député travailliste.»

Que pense-t-il de la crainte du même Ramful de voir le MSM augmenter le nombre de ses députés après les partielles ? «Ramful utilise trop de 'si': s'il y a des partielles, si l'opposition est dispersée, si le MSM remporte ces partielles, si la Cour suprême le décide, le gouvernement MSM pourra amender la Constitution. Toute cette argutie ne sert qu'à une chose: personne ne veut perdre le salaire de député, même pendant un mois.»