Ile Maurice: Rivière-Noire - Un enfant de trois ans boit de la méthadone prise dans un sac

Ils sont presque le même âge et ont bu de la méthadone. Eliakhim Fanfan, de Roche-Bois, âgé de quatre ans, en est décédé, en octobre. Son grand-père, qui avait gardé une fiole dans sa chambre, la lui avait donnée pour jouer, pensant qu'il serait incapable de l'ouvrir. Le grand-père avait été arrêté par la police pour possession de drogue dangereuse.

Vendredi, un autre petit de trois ans a ingurgité de la méthadone. Il en a heureusement réchappé. Son état est stable. Sa mère, que nous avons rencontrée à l'hôpital Victoria, au chevet de son fils qui y est admis depuis, explique les circonstances de cet accident. Elle a le regard vide et inquiet mais elle décide quand même de nous parler de cet incident dans lequel son enfant aurait pu perdre la vie, à cause de l'insouciance des gens.

Cette habitante de Rivière-Noire, âgée de 23 ans, se trouvait chez sa voisine. Vers 15 heures, est arrivée une dénommée Nelly, une ancienne résidente. «Nelly a demandé à partir aux toilettes chez ma voisine. Elle a posé son sac dans la cour et elle est partie. J'ai deux fils. Le cadet, d'un an, voulait aller aux toilettes. Je suis entrée changer sa couche, alors que celui de trois ans jouait avec les enfants dans la cour. J'ai entendu mon ami m'appeler. Lorsque je suis sortie, elle m'a crié de me dépêcher de venir voir ce que mon garçon buvait.»

Elle a vu son fils près du sac de cette femme. «Il me regardait et il rigolait beaucoup. Son comportement était bizarre. J'ai vu la fiole et comme Nelly sortait, je lui ai demandé ce qu'elle contenait. Elle est restée bouche bée. J'ai dû l'insulter pour qu'elle m'avoue que c'était de la méthadone. J'avais besoin de précisions pour connaître la quantité que mon fils avait bue. Entretemps, elle s'est sauvée. Comme mon fils délirait, je l'ai emmené en urgence à l'hôpital Yves Cantin et il a été ensuite transféré à Victoria.» Le personnel médical à Candos lui a administré un lavement. «Il a été placé en observation et je suis restée avec lui.»

Selon nos renseignements, la suspecte avait une fiole de méthadone car bien qu'elle habite à Flacq, elle descend tous les jours pour récupérer sa dose à Rivière-Noire. La Child Develpment Unit s'est saisie de l'affaire afin que la mère de la victime porte plainte contre la suspecte. La police est à sa recherche.

Vallée-Pitot : Un petit de 18 mois ingurgite de la javel

Samedi, la police de Vallée-Pitot a reçu une requête du poste de police de l'hôpital Jeetoo, où un enfant de 18 mois a été admis. La mère a rapporté qu'il a bu de l'eau de javel accidentellement. Heureusement, c'était une petite quantité et le médecin a fait le nécessaire pour le sortir d'affaire. Son état de santé n'inspire pas de vives inquiétudes. La police a saisi la bouteille en plastique de 500 ml pour l'enquête.