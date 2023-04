Algérie: 1e édition du Prix 'Cadets de la culture' - Distinction des lauréats à Alger

ALGER — La cérémonie de distinction des lauréats du Prix "Cadets de la culture" dans sa 1ère édition baptisée du nom de l'écrivain Malek Haddad (1927-1978), s'est tenue, dimanche, au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), à l'occasion de la Journée du Savoir célébrée le 16 avril.

Le ministère de la Culture et des Arts a lancé le prix "Cadets de la culture" en février dernier sous le haut patronage du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane pour encourager les jeunes créateurs et les inciter à poursuivre leurs parcours dans les domaines culturel et artistique.

La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, de plusieurs membres du Gouvernement et des conseillers du président de la République, outre un représentant du ministère de la Défense nationale, des représentants et directeurs d'instances officielles et de hauts responsables. Des écrivains, des artistes et des intellectuels étaient également présents.

Mme Mouloudji a affirmé que son secteur a consacré le Prix "Cadets de la culture" aux enfants et aux jeunes vu "qu'il n'existe pas de grands prix nationaux consacrés à cette catégorie dans les domaines de la créativité et de la culture", ajoutant que son secteur a décidé avec l'accompagnement et le parrainage du Premier ministre d'organiser cette 1ère édition du Prix "Cadets de la culture", dédiée "à la mémoire du grand écrivain et homme de lettres Malek Haddad".

Dans la catégorie Récit, le premier prix est revenu à Nechoua Khouidri et le deuxième et troisième prix ont été remportés respectivement par Koçaï Alleg et Imen Djouder.

Dans la catégorie Poésie, le premier prix est revenu à Mohamed Iyad Merzouk, le deuxième et le troisième ont été respectivement attribués à Djoumana Bouassida et Dounia Naïla Mebarki.

Trois lauréats ont remporté des prix dans le domaine des oeuvres artistiques et plastiques, catégorie Musique et Interprétation. Le premier prix est revenu à Mohamed Yacine Ibrahimi pour "Valse d'Evgeny Grinko", le second à Aymen Ben Kacem pour son oeuvre " Jouer du piano" et le troisième à Abi Ismail Mohamed Ben Bayoub pour "une chanson en solo".

Le président du jury, l'écrivain Smaïl Yabrir, a affirmé que le concours était ouvert aux enfants et jeunes algériens résidant en Algérie et à l'étranger âgés de 7 à 16 ans. Sur les 127 oeuvres présentées, 87 ont été retenues, a-t-il précisé ajoutant que les lauréats représentent "un futur projet créatif et leurs textes sont imprégnés de valeurs algériennes". Il a souligné dans ce contexte la "nécessité de valoriser et de célébrer ces talents".

La valeur des prix dans chaque catégorie est estimée à 150.000 DA pour le premier prix, 100.000 DA pour le second, et 70.000 DA pour le troisième, outre l'impression des oeuvres écrites pour chaque catégorie en un volume intitulé "Les oeuvres primées du prix +Cadets de la culture+, édition Malek Haddad 2023".