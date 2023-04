Algérie: L'équipe 'SevenG' en Chine pour une formation dans le domaine de la technologie

ALGER — L'équipe algérienne "SevenG" qui avait obtenu le deuxième prix du concours mondial de Huawei "Tech4Good Startup Sprint", participera à une formation "enrichissante" en Chine dans le domaine de la technologie, indique dimanche Huawei Algérie dans un communiqué.

"L'équipe algérienne qui a été saluée par le président de la République pour son deuxième prix du concours mondial de Huawei, se rendra lundi en Chine pour une formation enrichissante au coeur de la technologie, organisée par Huawei", note la même source, précisant que "ce voyage spécial se déroulera du 17 au 23 avril courant entre les villes de Pékin et Shenzhen et est dédié aux trois équipes lauréates du concours Tech4Good du programme Seeds for the Future".

Le programme de formation phare de Huawei "Seeds for the Future" s'engage depuis 2008 dans la formation des jeunes du monde entier aux nouvelles Technologies de l'information et de la communication (TIC).

L'équipe algérienne "SevenG" avec son projet "FarmAi" a décroché la deuxième place du concours ainsi que le prix du public. Il s'agit d'une innovation qui utilise l'intelligence artificielle pour permettre la détection précoce de la maladie de la rouille dans les champs de blé à l'aide de drones.