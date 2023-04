Algérie: L'intelligence artificielle, outil permettant la détection et la prévention des maladies

CONSTANTINE — Les participants à un séminaire national sur l'Intelligence artificielle (IA) ouvert dimanche à l'université Frères Mentouri Constantine-1 ont mis l'accent sur l'importance de ce domaine "complexe et surtout en constante évolution dans la détection et la prévention des maladies".

L'intelligence artificielle en médecine a donné ses preuves s'agissant de la détection et la prévention des maladies, d'où l'importance, ont souligné les participants au séminaire, "d'adhérer à ce domaine et perfectionner les connaissances et les compétences en la matière au service de la santé".

Dans ce cadre, la professeure Nadia Yekhlef, vice-recteur de l'université Frères Mentouri a indiqué que "l'Algérie qui fait ses débuts dans ce domaine complexe oeuvre, à travers les centres de recherches et en collaboration avec le personnel de la santé, à développer ce domaine pour mieux diagnostiquer, mieux soigner et mieux anticiper les risques au service de la santé publique".

Considérant que l'IA est au "coeur de la médecine du futur", Pr. Yekhlef a mis l'accent sur l'importante maîtrise des données big data (données massives), "un des éléments clés sur lesquels s'appuie l'intelligence artificielle qui a donné ses preuves dans la détection des cas de cancer 4 ans avant leur apparition dans le corps humains (selon des informations scientifiques et médicales recueillies à l'échelle mondiale)".

Lire aussi: Baddari: importance de la formation dans le domaine de l'intelligence artificielle

L'intelligence artificielle, a ajouté la praticienne, "permet d'améliorer la qualité des soins et contribue positivement au perfectionnement des pratiques médicinales au travers l'accélération de la cadence de la recherche et l'assistance mise à la disposition des cliniciens pour mieux décider".

L'impact de l'IA dans le domaine de la fabrication du médicament (détection des plantes essentielles et efficaces entrant dans les composants des médicaments) a été également souligné au cours du séminaire devant se poursuivre jusqu'à mardi et auquel prennent part des chercheurs, scientifiques, médecins et étudiants.

Le séminaire, placé sous le slogan "IA pour la conception de médicaments et le diagnostic médical" est organisé à l'initiative de l'université Frères Mentouri et le Centre de recherche en sciences pharmaceutiques de Constantine à l'occasion de la célébration de la Journée du Savoir (Youm El Ilm).