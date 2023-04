Tunisie: Union des ingénieurs arabes / Congrès - Cap sur la culture des énergies renouvelables

Le but de ce congrès est la généralisation de la culture des énergies renouvelables et durables dans les domaines du pétrole et du gaz ainsi que la vulgarisation des études récentes réalisées dans ce domaine

L'Union des ingénieurs arabes organise du 3 au 5 juin prochain à Tripoli (Libye) le premier congrès arabe des énergies renouvelables et durables sous l'égide de l'institution nationale libyenne de pétrole.

Le but de ce congrès est la généralisation de la culture des énergies renouvelables dans les domaines du pétrole et du gaz en Libye et dans les pays arabes en générale, la vulgarisation des études récentes réalisées dans ce domaine ainsi que la mise en place d'une stratégie d'investissement dans le secteur des énergies renouvelables. Sachant que les investissements dans ce domaine dans les pays arabes sont estimés à 700 milliards de dollars à l'horizon 2040.

Ce congrès sera l'occasion pour traiter et débattre des thèmes suivants :

· Le développement des sources d'énergies,

· Le rôle des énergies renouvelables dans la protection de l'environnement,

· Le transport, la distribution et le stockage de l'énergie,

· L'écoconstruction et les villes intelligentes,

· Le rôle du système d'information géographique et de la télédétection dans les sources d'énergies nouvelles,

· Le rôle des énergies renouvelables dans la limitation des changements climatiques.

Ce congrès verra la participation d'un panel d'ingénieurs et d'experts tunisiens qui exposeront leur savoir-faire dans ce domaine.