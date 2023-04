Afrique Centrale: Assistance humanitaire - Du matériel destiné aux déplacés du Nord-Kivu

Deux vols humanitaires ont récemment atterri à l'aéroport international de Goma, dans le Nord-Kivu, grâce à un pont aérien affrété par l'Union européenne, avec plus de soixante-quatorze tonnes des articles ménagers divers dont quinze couvertures et huit seaux de quatorze litres, principalement destinés au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en faveur de la population déplacée issue de la crise du M23.

L'assistance humanitaire reçue tombe à point nommé car, souligne le HCR, elle répond aux besoins croissants de milliers de la population longtemps meurtrie par la guerre. Elle permettra de faciliter non seulement l'accès aux kits des articles ménagers essentiels mais aussi de réduire en conséquence les défis logistiques auxquels sont confrontés les humanitaires pour acheminer l'aide d'urgence dans des zones inaccessibles.

Selon le HCR, ce don fera partie des articles ménagers essentiels associés à des nattes, des jerricans de dix litres, des seaux de quatorze litres, du savon, des lampes solaires et des ustensiles de cuisine qu'il disposait dans ses entrepôts et dont la distribution a commencé dernièrement sur les sites de Rusayo et Buchagara, au Nord de la ville de Goma.

Les besoins de la population déplacée augmentent du jour au jour et nécessitent, par conséquent, une grande assistance humanitaire. A en croire le HCR, les besoins les plus urgents des personnes déplacées ciblent l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé, aux abris et à la protection. Le HCR, en tant que chef de file pour les trois secteurs : abris, protection, gestion et coordination des sites, poursuit sa réponse d'urgence en planifiant la construction d'un deuxième site à Rusayo, avec trois mille abris, et l'extension du site de Buchagara, qui a actuellement une capacité de trois mille abris pour quinze mille personnes, à sept mille abris pour trente-cinq mille personnes.

Le HCR souligne l'importance pour la communauté humanitaire internationale et les donateurs de soutenir la République démocratique du Congo qui connaît l'une des crises humanitaires et sécuritaires les plus complexes et les plus dévastatrices, afin de répondre efficacement aux besoins de la population vulnérable et victime de déplacements forcés.