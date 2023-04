Afrique: Festival Slamouv - La deuxième édition prévue le 20 avril

La slameuse Mariusca Moukengué, responsable de l'association Slamourail, a annoncé la tenue de la deuxième édition du festival international du Slam au Congo (Slamouv), au cours d'une conférence de presse organisée aux Ateliers Sahm, le week-end dernier.

Le Slamouv est un moyen pour ses organisateurs de mettre en relief l'art de déclamer les mots devant un public et de favoriser la mise en réseau des professionnels de cet art ainsi que le partage inculturel. Pour sa deuxième édition, le festival se tiendra les 20, 21 et 22 avril, à l'Institut français du Congo (IFC) et aux Ateliers Sahm, à Brazzaville, autour du concept « Casser les codes ».

Si la première édition a porté sur le thème essentiellement poétique, « Slamer l'instant », qui a permis d'installer le décor de Slamouv, « Casser les codes » voudrait emmener plus d'un à ne pas considérer les codes sociétaux comme un ensemble d'entraves à la floraison personnelle. Les codes servent d'équilibre social et donc ils devraient permettre à chacun, dans son secteur, d'apporter sa pierre à l'édifice.

En prélude à l'ouverture officielle du festival, il est organisé du 17 au 19 avril en matinée, aux Ateliers Sahm, à Mpissa/Bacongo, le deuxième arrondissement de Brazzaville, des ateliers de formation de Slam.

En attendant les spectacles en soirée à l'IFC, des conférences débat s'enchaîneront à partir du 21 avril aux Ateliers Sahm et la restitution aura lieu le même jour. Mariusca Moukengué promet d'organiser la rencontre professionnelle avec Elwin Gomo, manager associé à Nuxell Technologies, consultant-formateur en communication digitale et chef de projet numérique, avec pour thème « Le digital paye-t-il les factures de l'artiste ? » Florian Koulimaya, entrepreneur social, conseiller à la jeunesse et à l'éducation, développera le thème « Découvre le lion qui sommeille en toi ».

« Arrogance du beau ou bouffée d'oxygène de l'existence », c'est le thème de la communication que fera Emeraude Kouka, écrivain, critique d'art et conseiller aux arts et aux lettres de la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des Loisirs. Lebon Chansard Ziavoula alias Zed Lebon, photographe professionnel et consultant au Fonds des Nations unies pour l'enfance, interviendra sur le thème « L'impact de l'image dans la carrière de l'artiste ».

Béril Nzila, opérateur culturel, label manager Believe, quant à lui, fera une communication dont le thème est « Le streaming au Congo : illusion ou challenge ? ». « Casser les codes » est l'objet de l'allocution que fera la Pre Francine Ntoumi, biologiste moléculaire, fondatrice et présidente de la Fondation congolaise pour la recherche médicale, le jour de la clôture de Slamouv.

Le festival Slamouv connaîtra la participation de dix-sept artistes, à savoir Ange Minkala de la France, Harmonie du Bénin, Yaya Onka le slamaticien du Congo-Bénin, Nanda du Gabon, Nix Crow du Madagascar, Christian Kibongo du Congo-France, Yekima De Bel Art du Congo-Kinshasa, Kenza Tripl'B, Zou, Axelle Lylo, Jojo la légende du Congo-Brazzaville, Pygmée Bangj, Métis Slamunité, Perce2Noble, Valdy Mikamona, Tiger, Mariusca la Slameuse du Congo-Brazzaville.