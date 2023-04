Tunisie: Resto du coeur / Plus de 6.000 repas distribués par le Rotary Club Carthage Horizon - Du baume au coeur

Plus de 220 repas chauds sont distribués quotidiennement et ce, depuis le début du mois de Ramadan. Un travail humanitaire et social conséquent certes, mais qui n'aurait pas réussi sans la générosité et l'entraide des Tunisiens qui ont répondu à l'appel.

Suite au succès des éditions 2020, 2021 et 2022 du «Resto du coeur», le Rotary Club Carthage Horizon renouvelle son initiative pour la 4e année consécutive. En effet, face à l'aggravation de la situation économique en Tunisie, le Rotary Club Carthage Horizon se devait de réaffirmer son engagement à aider et soutenir les personnes dans le besoin pendant le mois saint de Ramadan.

Plus de 220 repas chauds sont distribués quotidiennement et ce, depuis le début du mois de Ramadan, un travail humanitaire et social conséquent certes, mais qui n'aurait pas réussi sans la générosité et l'entraide des Tunisiens qui ont répondu à l'appel. Chaque après-midi, des groupes de jeunes solidaires s'affairent pour aider les membres du Club Rotary à préparer les repas qui seront ensuite distribués. Des jeunes qui oeuvrent afin de redonner autant qu'ils le peuvent avec le Rotary, le sourire à une frange de la société dont le quotidien est devenu plus que difficile.

Du baume au coeur pour des personnes dans le besoin dont le simple fait de manger entouré et le plaisir de rompre le jeûne n'est plus acquis. Les coûts cette initiative lancée par le Club Rotary Carthage Horizon sont entièrement assurés par ses bénévoles et ses membres exclusivement constitués de femmes qui continuent d'apporter leur soutien inébranlable en cette période délicate et difficile pour tous. Un travail qui n'est pas nouveau pour le Rotary Club Carthage Horizon qui contribue inlassablement à promouvoir le développement de communautés plus fortes et plus résilientes.

En travaillant ensemble pour résoudre des problèmes communs ou pour améliorer les conditions de vie, créer un sentiment de solidarité et de responsabilité mutuelle qui conduira sans doute à des résultats positifs à long terme. Il est à noter que le Club est présidé pour cette année rotarienne par la femme d'affaires, Faiza Karoui, et le projet Resto du coeur est piloté par la femme d'affaires, Leila Marsaoui Hammar.