Sénégal: Ligue 1 (18e journée) - Diambars FC caracole en tête, Génération foot s'empare de la 2e place

Diambars FC a consolidé un peu plus sa place de leader après sa nette victoire dans le match phare qui l'a opposé à Teungueth Fc (2-1) pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Ce résultat a ainsi emporté l'entraineur Mbaye Badji qui a été ejecté sur le banc et remplacé à main levée par l'ex technicien du Stade de Mbour, Cheikh Guèye. Les Académiciens sont désormais talonnés au classement par Génération Foot qui a réussi à ravir à Guédiawaye la place de dauphin. Ce, en faveur de sa nette victoire obtenue en déplacement sur la pelouse du stade de Mbour. Au bas du tableau, la Linguère et ne bougent pas et reste toujours relégable.

Diambars FC s'est encore maintenu sur le fauteuil de leader du championnat de Ligue 1 en remportant ce samedi le duel qui l'a opposé à Teungueth Fc pour le compte de la 18e journée. Cueillis à froid par le but rufisquois inscrit dès la 7e minute, les poulains de l'entraîneur Bruno Rohart ont su hisser le jeu pour renverser leurs adversaires grâce à un doublé d'Elimane Oumar Cissé (2-1). Ce résultat a toutefois laissé de traces dans le club fanion de Teungueth (5e place avec 25 points). La direction du club rufisquois n'a pas tarde à réagir, à travers un communiqué, pour se séparer de son entraineur Mbaye Mbaye ainsi que de l'ensemble de son staff technique. Moins de 24 heures, Teungueth FC a aussitôt annoncé, par le biais d'un autre communiqué, avoir trouvé pour le poste un accord avec Cheikh Guèye, coach démissionnaire du Stade Mbour. Avec ce probant succès, les académiciens de Saly, quant à eux, s'éloignent et confortent un peu plus leur avance porté à 34 points). Ils détiennent toutefois qu'une marge de deux petits points sur le nouveau dauphin. Il s'agit de Génération Foot qui a réussi une bonne opération en dictant sa loi ( 3-1) au Stade de Mbour ( 11e ; 20 points). Ce précieux succès permet aux Grenats de passer à la 2e au classement et de déloger Guédiawaye Fc. Tenus en échec par l'AS Douanes (0-0), les Crabes de la banlieue se voient relégués à la 3e place. L'As Douanes qui a inauguré sa nouvelle pelouse du stade municipale des Parcelles assainies ne crache pas sur ce petit point puisqu'il lui permet de s'accrocher à sa place de première équipe non relégable (12e ; 19 points) en

Mbaye Badji saute, Cheikh Guèye sur le banc du TFC

Derrière le trio de tête, le Casa Sport (4e ; 26 points) devrait conserver 4e place après le dernier match de cette 18e journée qu'il va livrer ce lundi en déplacement chez l'équipe de Dakar Sacré coeur (9e, 22 points).Pour le derby dakarois ayant opposé samedi au stade Iba Mar Diop, le Jaraaf et l'Us Gorée, il s'est soldé sur un score nul (0-0). Après le départ de leur entraîneur Youssouph Dabo, les « Vert Blanc » ont évolué sur la direction d'un ancien du club Ciré Dia. Après trois défaites consécutives, le Jaraaf poste à la 9e place (22 points) tandis que les Insulaires pointent toujours à la 6e place (25 pts). Au stade Mawade Wade, la Linguère (13e, 14 pts) n'ont pas réussi à dissiper les fortes inquiétudes que nourries encore leurs supporters. Les Saint-Louisiens ont concédée dimanche une défaite (0-1) face à l'AS Pikine (7e ; 25 points). Ce qui leur permet de rester sur la menace de la relégation ( 13e, 14 points). Surclassés sur sa propre pelouse de Maniang Soumaré (1-3), les Thiessois du CNEPS Excellence (14e ; 9 points) ferme la marche de Ligue 1.

Résultats 18e journée

Diambars FC Teungueth FC (2-1)

US Gorée Jaraaf (0-0)

Linguère-AS Pikine (0-1)

Stade Parcelles Assainies

AS Douanes-Guédiawaye FC ( 0-0)

CNPES Excellence-Sonacos (1-3)

Génération Foot-Stade de Mbour ( 3-1)

Ce lundi 18 avril

Dakar Sacré coeur - Casa Sport