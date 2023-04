Algérie: Karaté/Richmond Vancouver Série 'A' - Une deuxième place historique pour l'Algérie

VANCOUVER (Canada) — La sélection algérienne de Karaté Do a décroché la deuxième place au tournoi de Série "A" Richmond-Vancouver, disputé du 14 au 16 avril au Canada, où elle a moissonné cinq médailles (2 or, 1 argent et 2 bronze), a indiqué la Fédération (FAKT), lundi sur sa page facebook.

Les médailles d'or ont été l'oeuvre d'Oussama Zaid (-75 kilos) et Falah Midoum (-84 kilos), alors que la médaille d'argent a été remportée par la sélection nationale féminine de Kata, composée du trio Narimène Dahleb, Rayane Slakdji et Sarah Hanouti.

Plus de 600 karatékas (messieurs et dames), représentant 64 pays des cinq continents ont participé à ce grand tournoi international, remporté finalement par le Japon, avec treize médailles : 4 or, 3 argent et 6 bronze.

La Fédération algérienne de Karaté Do a qualifié les résultats obtenus à Vancouver "d'historiques, et a aussitôt posté des messages de félicitations à travers les réseaux sociaux pour remercier les artisans de cet exploit".