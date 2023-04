Algérie: Rétablissement de la dignité du citoyen - Une guerre ouverte

ALGER — Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a démontré que le serment prêté après son élection à la magistrature suprême et réitéré lors de son discours d'investiture, de rétablir et de préserver la dignité du citoyen, est en fait une guerre ouverte.

En effet, la décision prise par le Président Tebboune lors du Conseil des ministres, le dimanche 16 avril 2023, relative à l'augmentation de l'allocation de solidarité à 12.000 DA pour ceux qui perçoivent 10.000 DA et à 7.000 DA pour ceux qui perçoivent actuellement 3.000 DA et qui devrait toucher près d'un million de bénéficiaires, se veut une autre confirmation que la sauvegarde de la dignité du citoyen est érigée en programme à part entière, un programme pour lequel il oeuvre sans relâche en concrétisation des engagements pris devant le peuple algérien et en préservation du message des valeureux Chouhada.

Le Président de la République insiste dans tous ses discours que la guerre pour le rétablissement de la dignité du citoyen, déclenchée à son arrivée à la tête du pays, ne cessera pas avant l'éradication, avec fermeté et détermination et la contribution des hommes dévoués, de toutes les formes de misère et les aspects nuisibles au pays, un point d'ailleurs sur lequel il a insisté dans son allocution à l'ouverture de l'année judiciaire 2022/2023.

La préservation de la dignité et du pouvoir d'achat des citoyens, toutes catégories confondues, est placée par le Président de la République au dessus de toute autre considération, tel que souligné dans son message à l'occasion de la Journée mondiale du travail de 2022. La sauvegarde des emplois et la protection sociale ne sont également pas en reste, des volets pour lesquels l'on mobilise les ressources financières nécessaires, notamment au profit de la classe moyenne, des personnes au revenu limité, et des catégories démunies, et c'est là une réalité indéniable.

La guerre pour le rétablissement de la dignité du citoyen se poursuit depuis l'arrivée au pouvoir du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Une guerre qu'il mène toujours pour réunir les conditions permettant aux travailleurs, en particulier, et à leur enfants de vivre dans la quiétude et la dignité, en oeuvrant au renforcement de la place de cette catégorie qui mérite une attention particulière, tel que souligné par le Président Tebboune dans son message aux travailleurs algériens à l'occasion de leur fête internationale en 2021.

La guerre de la dignité menée par le Président de la République pour débarrasser les citoyennes et les citoyens de toutes les aspects négatifs, a commencé avec la confiance placée en sa personne par le peuple lors d'une élection régulière et transparente. Il honora son engagement en supprimant l'impôt sur le revenu pour les salaires égaux ou inférieurs à 30.000 Da.

Une mesure qui a profité à près de 2 millions de travailleurs.

Cette guerre se poursuivra avec l'augmentation du salaire minimum garanti, porté à 20.000 Da, l'institution d'une allocation chômage dont le montant est passé de 13.000 à 15.000 Da, net d'impôts, en sus de la prise en charge par l'Etat de la couverture sanitaire des chômeurs durant la période de bénéfice.

La guerre pour la préservation de la dignité du citoyen continua à travers les modifications décidées par le Président de la République dans la grille des salaires des fonctionnaires, entrées en vigueur à compter de mars 2022. Cette revalorisation salariale interviendra sur deux ans (2023-2024) pour atteindre annuellement un seuil oscillant entre 4500 DA et 8500 DA en fonction des grades. L'augmentation des salaires en trois ans (2022, 2023, et 2024) sera ainsi de 47%.

Des décisions dans le même sens se sont succédées, à l'image de cette mesure historique et sans précédant dans l'histoire du pays, à savoir le lancement de la titularisation de 600.000 Algériens dans le secteur public, le délai de clôture de ce dossier ayant été fixé au mois de décembre de l'année en cours.

Les retraités ont également bénéficié de ces mesures. Le Président Tebboune a décidé de l'augmentation du seuil minimum de la pension de retraite à 15.000 DA pour ceux qui percevaient une pension inférieure à 10.000 DA et à 20.000 DA pour ceux qui percevaient une pension de 15.000 DA afin de l'harmoniser avec le seuil minimum des salaires qui a, lui aussi, augmenté de 18.000 DA à 20.000 DA depuis 2021.

Le Conseil des ministres du 16 avril 2023 a approuvé la modification de la loi relative à la retraite pour l'adapter aux augmentations exceptionnelles des allocations et pensions, honorant ainsi l'engagement du président de la République à améliorer le niveau de vie de cette catégorie qui a beaucoup donné à l'Algérie au cours des années de service.

La dignité du citoyen, un dossier sous la supervision directe du Chef de l'Etat, est donc une guerre ouverte. Une guerre avec l'objectif de rendre l'Algérien fier de son pays qui n'acceptera jamais de plier l'échine, et continuera à avancer la tête haute parmi les nations.