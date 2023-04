Congo-Kinshasa: 'Eau pure' - Réconciliation sincère entre Wazekwa et Koffi ?

« Eau pure » est le titre phare de la nouvelle chanson chantée par Félix Wazekwa et Koffi Olomide. L'oeuvre porte la signature du patron de Cultur'A Pays Vie qui a fait appel au leader de Quartier Latin pour y apporter sa touche expérimentée dans l'art d'Orphée. Comme son nom l'indique, « Eau pure » est constituée des paroles et mélodies hors du commun.

Sur le plan artistique, cette mélopée est travaillée en style Rumba. Koffi et Wazekwa ont, pour la première dans l'histoire de la musique congolaise, réalisé une collaboration riche, très poétique qui fait gagner ses lettres de noblesse dans leur domaine de compétences.

Les deux stars se sont donné corps, âme et esprit dans ce projet pour le seul intérêt de procurer le bonheur et plaisir aux mélomanes.

Pour ceux qui n'ont pas encore découvert cette chanson romantique, elle est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement digital des musiques (Youtube, I tune...). « Eau pure est une belle oeuvre taillée sur mesure qui mérite d'être écoutée. Sur la vidéo, Mopao Mokonzi et Monstre d'amour ont présenté aux amoureux de la bonne musique "la vraie rumba".

Les deux auteurs-compositeurs se présentent comme deux grands fabricants de téléphones qui s'associent pour faire un téléphone avec toutes les options possibles.

Sur le plan social, il faut aussi reconnaître que « Eau pure » marque la réconciliation entre les deux chanteurs congolais qui ont vécu plus d'une décennie dans la disgrâce et la polémique totale. On se souviendra qu'ils se considéraient l'un et l'autre comme le chat et la souri. A travers cette mélopée enchanteresse, S'grave et Mopao Mokonzi ont confirmé qu'ils ont réellement enterré la hache de guerre. Donc, une nouvelle page d'histoire s'ouvre dans la réalisation entre les deux leaders de la musique en RDC. Ainsi, ont-ils fumé le calumet de la paix après un long moment de discorde qui ne profite pas à l'ascension de la Rumba.

Signalons que Félix Wazekwa est de nouveau en studio pour préparer un nouvel opus dont le titre phare est «Tiktok, une cerise sur le gâteau», dans laquelle il a fait recours à Maetro Fabrigas le Métis noir, un des jeunes meilleurs musiciens de la génération montante de la Rumba congolaise. Les travaux d'enregistrement en studio évoluent parfaitement bien. Ce nouveau fleuron artistique pour être largué avant la fin du mois d'avril. Il faut retenir aussi que, Fabro, le leader des Villageois est parmi les invités de marque qui vont partager la scène avec Félix Wazekwa, le 12 août 2023 au Stade des Martyrs.

Concernant son rendez-vous au stade des Martyrs, le patron de Cultur'A pays vie se sent prêt et regorge toute une armada essentielle pour affronter le public qui va se déplacer pour cet évènement.

Evidemment, Félix Wazekwa Monstre d'amour, a toutes les capacités artistiques possibles pour affronter le stade des Martyrs de la Pentecôte. L'homme a fait ses preuves à l'Olympia de Paris. On ne change pas l'histoire ! Il n'a jamais raté une chanson d'animation (générique -seben), à chaque sortie discographie. A la fois compliquées et bizarres, ses chorégraphies et danses sont percutantes. Il n'est pas donné à tout le monde de reproduire ses pas de danses mais ses créations sont belles à contempler. Vivre Wazekwa sur scène est un moment de gaieté et un vrai régal ; antistress.

Contrairement aux autres orchestres, son groupe Cultur'A Pays Vie est constitué des experts en chant et chorégraphie. Ce sont des bêtes de scène. Point n'est imaginable de douter des potentialités artistiques de Félix Wazekwa, qui est doué en matière de spectacle. Il promet la fin du monde c'est-à-dire un show du siècle à la dimension d'un véritable descendant de Michaël Jackson au stade des Martyrs, cette année.

Qui vivra verra !