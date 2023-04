Congo-Kinshasa: Pâques - Le centre évangélique la résurrection appelle les chrétiens à s'aligner derrière le sanctificateur

A l'occasion de la célébration de la Pâques, le temple du seigneur, le centre évangélique la résurrection, a organisé dans son amphithéâtre, le dimanche 09 avril dernier, un culte spécial, afin d'adorer, de louer, et de célébrer la résurrection de Jésus-Christ.

Au cours de cette grande messe des chrétiens, présidée par le bishop TshaloKatshunga, l'un des invités de marque, il a été question pour cet homme de Dieu de relater l'histoire de Jésus-Christ, qui a été arrêté, crucifié et ressuscité apres avoir passé trois jours dans la tombe. Ainsi, tous les chrétiens sont appelés de mettre derrière le fils de l'homme afin que l'alliance soit renouvelée.

Comme à l'accoutumée, le début du mois d'avril est considéré comme étant une période dont l'agneau a été crucifié pour la délivrance de ce monde. Aujourd'hui, les chrétiens du monde entier célèbrent la Pâques, parce qu'il y a le véritable agneau lui-même le Roi des rois, le Seigneur tout puissant, Jésus Christ de Nazareth, il a accepté de mourir sur la croix pour sauver la vie des pauvres pécheurs. De ce fait, le Bishop TshaloKatshunga, a au cours dudit culte basé sa prédication sur le livre de Jean chapitre 20 jusqu'au verset 22 qui stipule que : « Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Sur ce, référent donc à ce passage biblique, l'orateur du jour a édifié les fideles de l'église de la résurrection présents à cette rencontre chrétienne, sur la 5eme apparition du Seigneur ressuscité dont il a souligné qu'il n'y a pas pâques sans commémoration, dont tous les chrétiens doivent focaliser leur mémoire sur un point commun.

« La vraie commémoration porte toujours sur trois temps, à savoir : ce qui se passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Il n'y a pas fête de résurrection, si nous ne voyons pas qu'est-ce qui se passé, qui nous amène là où nous sommes. Jésus est apparu au moins 5fois aux gens diverses, la première personne, c'est Marie Madeleine, la deuxième apparition, Jésus apparu à Pierre, il dit des choses, la troisième résurrection, il a apparu à un groupe des femmes, la quatrième résurrection, il a apparu à éclopas et à son ami, et la dernière apparition, Jésus apparu au soir du premier jour de la semaine à ses disciples. Toute la fête de résurrection commence par un projet divin, dont le projet de Dieu qu'il avait établi depuis le temps ancien, c'est de récupérer le paradis perdu, le paradis perdu c'était un grand problème pour Dieu jusqu'à ce qu'il le retrouve pour son peuple, Dieu n'avait pas besoin du paradis, c'est nous, toi et moi, nous avons besoin de ce paradis, vivre dans un lieu où, nous ne sommes pas stressés », a-t-il prêché.

A en croire à sa prédication, Dieu est venu pour que ses enfants vivent une vie sans stress, dont Jésus n'est pas ressuscité en vain, il n'est pas sorti du tombeau pour que ses acolytes puissent périr dans la souffrance, il a souffert à la place de ses enfants afin que ses derniers soient libres de toute sorte, et vivent une glorieuse vie. Il a ensuite rajouté que, Dieu a établi un plan pour exécuter son projet de récupérer le paradis perdu, le plan de Dieu a été de créer une église dont cette dernière a pour objectif de défaire l'oeuvre de l'enfer.

Il y a lieu de rappeler que la fête chrétienne de Pâques vient ainsi célébrer la résurrection de Jésus. Elle est précédée par une semaine sainte, qui débute par le dimanche des rameaux. Elle se poursuit avec le Jeudi Saint, qui représente le dernier repas du Christ avec ses apôtres, puis par le Vendredi Saint, sa crucifixion.