Congo-Kinshasa: Compétitions interclubs - La CAF recycle ses arbitres au Caire

Du vendredi 14 au mardi 18 avril, la Confédération africaine de football (CAF) organise un cours d'arbitres d'élite au Caire (Egypte). La session vise à outiller les arbitres dans la perspective de prochaine phase à élimination directe des compétitions interclubs de la CAF : la Ligue des champions TotalEnergies de la CAF et la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF.

Environ 70 récipiendaires bénéficient de cette formation:

25 arbitres

30 arbitres assistants

5 arbitres assistants vidéo

5 instructeurs

2 techniciens VAR.

Jean-Jacques Ndala, de la République démocratique du Congo, figure parmi les 25 arbitres centraux prévus pour officier les matches des quarts de finale.

Le programme se concentre sur l'amélioration des compétences des officiels de match avec un accent particulier sur:

les incidents dans la surface de réparation

la position de hors-jeu

la gestion du jeu

les fautes tactiques

le ballon de la main.

A cela s'ajoutent des enseignements plus pratiques sur le positionnement et la lecture du jeu, des séances VAR et des entraînements sur le terrain avec des simulations.

Le cours des arbitres d'élite de la CAF vise à renforcer leurs capacités, dont dépend en grande partie l'intégrité du jeu.

Le responsable de l'arbitrage de la CAF, Desire Noumandiez Doue, a déclaré :

"La phase des quarts de finale de la compétition interclubs est très importante. Nous devons préparer les arbitres non seulement pour les matches, mais pour la saison à venir. Nous avons fait des progrès ces derniers mois et minimisé les erreurs sur le (terrains). C'est une phase de reconstruction pour la CAF et nous devons, sans cesse, équiper les officiels".

Les quarts de finale de la Ligue des champions TotalEnergies CAF 2022-2023 auront lieu les 21 et 22 avril pour les matches aller. Les matches retour sont prévus les 28 et 29 avril.

Les matchs de la Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies auront lieu les 23 et 30 avril.