Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - 7 personnes meurent foudroyées à Dibaya

Sept personnes sont mortes foudroyées, dans la nuit de samedi 15 à dimanche 16 avril, à la suite d'une pluie qui s'est abattue sur le village Kabitanga, territoire de Dibaya (Kasaï-Central).

Des sources sur place rapportent que parmi ces victimes, il y a 5 femmes et 2 garçons.

Selon les mêmes sources, ce drame est survenu dans une famille où ces personnes sont allées visiter un nouveau-né.

Parmi les personnes mortes, six sont venues d'un groupement voisin et la mère du nourrisson.

Les restes des corps calcinés ont été enterrés dimanche dernier, comme explique Ali Tshitoko, un acteur de la société civile du coin :

« On a rassemblé les restes des os parce qu'ils étaient complètement calcinés et on les enterrés à Kabitanga ».

Dans cette contrée, de nombreuses personnes ont qualifié ces décès de mystérieux.

« A Dibaya, ce phénomène est mystérieux. Il est causé pour de petites choses, soit l'argent ramassé, une dot non remboursée ou autre et on tue les gens comme ça », a poursuivi Ali Tshitoko.

Même incident, le même jour à Kole

Le même dimanche, trois fillettes ont trouvé la mort après une foudre à Bena Dibele, dans le territoire de Kole (Sankuru).

L'incident s'est produit pendant la pluie arrosait cette cité.

D'après les sources concordantes, ces fillettes revenaient de la rivière lorsqu'elles ont été surprises par la foudre.

Ces trois victimes vivent dans des parcelles voisines, mais deux sont membres d'une même famille.