Togo: La semaine de l'étudiant édition 2023 a tenu toutes ses promesses

Les étudiants de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) ont mis en veilleuse cahiers, bics, marqueurs, ordinateurs au détriment des activités culturelles tenues du 03 au 07 Avril 2023 sur les deux campus de l'ESA ceci pour réaffirmer le brassage socio-culturel, sportif et valoriser l'identité culturelle des trente-deux (32) nationalités à l'ESA à travers un programme concocté dans le cadre de la semaine de l'étudiant Edition 2023.

Durant cinq (5) jours, les étudiants de l'ESA par le truchement des différentes activités péri-académiques ont démontré leurs différents talents dans le cadre de la semaine de l'étudiant édition 2023. De la soirée des Nationalités et Régions du Togo au tournoi de football, de basket masculin et féminin en passant par la soirée de l'Etudiant, les étudiants de l'ESA ont affirmé leur savoir-faire, pétris de talents incommensurables à travers les activités culturelles programmées pour la circonstance.

Le tournoi de football et de basket-ball se sont déroulés entreles équipes du site de Super-Taco à celles d'Agoè. Et ce sont les joueurs et joueuses de Super-taco qui ont montré leur supériorité en remportant les compétitions de football et basketball, tant dans la catégorie masculine que féminine.

La soirée des Nationalités et des Régions du Togo a tenu en haleine le public présent et les riverains, hommes, femmes en enfants du quartier d'Agoè-nyivé qui ont pris d'assaut l'esplanade de l'ESA Agoè. Les différentes nationalités et régions du Togo se sont affirmées à travers leurs tenues et danses traditionnelles. La présentation de l'art culinaire diversifié des différentes colonies étrangères et régions du Togo à l'ESA est une manière de mettre en valeur les richesses culturelles des pays.

Les différents plats ont été exposés et dégustés par les membres de l'administration, les enseignants, les invités et les étudiants des différentes nationalités et régions du Togo.

Une manière d'apporter une douche particulière à l'originalité des recettes africaines. Toujours dans le même registre, l'exhibition des danses traditionnelles a montré à suffisance l'authenticité des ressources culturelles que regorgent les traditions africaines.

Parmi les activités figurent également les jeux génie en herbe et d'autres activités ludiques notamment des jeux de ludo, de ping-pong, de scrabbles, de dames, d'awalé organisées sur les deux sites de l'ESA. Ces différents jeux programmés ont permis d'apprécier et de jauger la valeur intellectuelle des apprenants de l'ESA. Les étudiants participants ont mis en exergue leur capacité intellectuelle.

Était également au programme, un marathon au cours duquel les étudiants et étudiantes ont montré leur endurance sportive. C'est la soirée de l'étudiant qui a marqué l'apothéose des activités de la semaine de l'étudiant édition 2023.

Prestation des étudiants et étudiantes de l'ESA, des groupes musicaux de l'ESA, avec des interprétations en live et en play-back, des artistes-gospel invités comme Chantre Venunye et Chantre Moise ont tour à tour créé une ambiance festive de louange et

d'adoration pendant la soirée. Une soirée riche en sons et en lumières dédiée aux étudiants de l'ESA et entièrement sponsorisée par le Fondateur-Directeur Général de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH. Des jeux tombolas ont également meublés l'évènement. Faisant des heureux gagnants, des étudiants et étudiants sont repartis avec plusieurs lots notamment des téléphones portables, des kits alimentaires, des gadgets offerts par le Fondateur-Directeur Général de l'ESA. Cette soirée a été aussi marquée par la remise de trophées, de médailles et de gratifications aux joueurs et joueuses qui ont compétis dans les différentes disciplines sportives. Il faut noter qu'il est prévu une excursion le samedi 29 Avril 2023 à partir de 09h00 sur Aného-Vogan-Tsévié pour découvrir le Monument de Baguida, le musée d'Aného, la maison des esclaves, le puits de non-retour, l'estuaire d'Aného : rencontre entre le lac et l'océan et l'usine Scan Mines.

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) forme dans les domaines tertiaires et technologiques pour l'obtention du diplôme de Brevet de Technicien Supérieur (BTS), de la Licence Professionnelle (BAC+3) et du Master professionnel (BAC+5).

ESA dispose de trente-cinq (35) filières au BTS, en Licence et Master Professionnels. Elle est certifiée ISO 9001 version 2015, ISO 21001 version 2018 et reconnue par l'Etat togolais. Vingt-deux (22) Diplômes de l'ESA sont accrédités par le CAMES, dont douze (12) diplômes de Licence Professionnelle et dix (10) diplômes de Master professionnel. Nos diplômes sont reconnus par la Word's Education Service (WES) des Etats-Unis et du Canada, et Campus France.

ESA est Membre Titulaire de l'Agence Universitaire de la Francophonie du Togo (AUF-TOGO), membre de TogoRER, et le Premier Etablissement d'Enseignement Supérieur au Togo et en Afrique de l'Ouest à obtenir le Prix Excellence de la Qualité CEDEAO.

ESA est agréée Centre d'Excellence en Science de Gestion pour la formation au Diplôme d'Etude Comptable en Gestion Financière (DECOGEF) (BAC+3), Diplôme d'Etude Supérieure Comptable en Gestion Financière (DESCOGEF) (BAC+5) et Diplôme d'Expertise Comptable et Financière (DECOFI) (BAC+8) de l'UEMOA.

ESA est champion universitaire du football masculin et champion universitaire du football féminin, en Taekwondo, vice-champion en Basketball.