Seychelles: Nettoyage important des îles - Plus de 110 DCP récupérés aux Seychelles

Plus de 110 dispositifs de concentration de poissons (DCP) abandonnés récupérés dans certaines îles les plus méridionales des Seychelles ont été transportés sur l'île principale de Mahé pour être triés, recyclés et réutilisés.

Les DCP sont des structures en bois flottantes artificielles avec des filets suspendus pour attirer les poissons largement utilisés dans la pêche au thon. Ces radeaux peuvent flotter librement ou être ancrés au fond marin et sont connus pour avoir un effet néfaste sur l'environnement.

Le navire Saya de Malha, à bord duquel l'expédition a été effectuée, a accosté à Port Victoria en début d'après-midi lundi après un événement de nettoyage de 20 jours sur Aldabra, Assumption, Cosmoledo, Astove, Farquhar, Cerf et Providence.

L'équipage a quitté Mahé le 27 mars pour la deuxième expédition de nettoyage des DCP, entreprise par les garde-côtes des Seychelles avec la participation de six étudiants et d'un conférencier de la Seychelles Maritime Academy.

Saluant les participants au port de pêche, le président Wavel Ramkalawan, le patron de la Fondation des îles des Seychelles (SIF), les a félicités pour s'être embarqués dans ce voyage et que l'expédition a été un succès.

Le président Ramkalawan saluant les participants au nettoyage. (Seychelles Fishing Authority) Photo License: CC-BY

Il les a personnellement remerciés d'avoir servi leur pays et aidé le gouvernement dans ses efforts pour protéger, garder les océans propres et promouvoir une pêche durable.

Pendant le nettoyage, l'équipage a dû effectuer une reconnaissance sur chacune des îles pour identifier les emplacements des DCP, à la suite de quoi ils ont été transportés plus près du bateau qui transporterait les matériaux jusqu'au navire Saya de Malha.

Le ministre seychellois pour la pêche, Jean François Ferrari, a déclaré que c'était la première fois que le navire se rendait aussi loin pour collecter des DCP.

"Des nettoyages de plages ont été effectués sur certaines îles de la région, mais les DCP n'ont pas été collectés. De nombreux anciens DCP ont été collectés là-bas, plus de 60 ayant été collectés sur Aldabra uniquement. L'expédition a été un succès car nous avons collecté environ 114 DCP, et nous prévoyons qu'au cours du prochain exercice, nous collecterons moins de DCP", a déclaré M. Ferrari.

Il a précisé que les DCP seront placés dans un hangar de la SFA où ils seront triés.

"Lorsque nous trions les DCP, nous allons essayer d'établir qui sont leurs propriétaires afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités, en veillant à ce qu'ils contribuent à nettoyer les déchets qu'ils ont créés. Une fois cela fait, nous verrons ce qui peut être exporté. Nous examinerons également la vente de bouées aux entreprises. Notre objectif est de réutiliser et de recycler autant que possible », a déclaré M. Ferrari.

Mervin Mathieu, artiste qui se concentre sur le recyclage des matériaux mis au rebut, est l'un des trois individus ou entreprises impliqués dans l'économie circulaire des DCP.

"Je vois déjà le potentiel de tous ces matériaux. Je suis très intéressé par ce qui peut être recyclé. Je veux me lancer dans ce programme afin d'initier nos jeunes dans les écoles aux possibilités de transformer de tels matériaux. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être fabriqués à partir de tels matériaux et nous devrons former des gens pour le faire », a déclaré M. Mathieu.

La première expédition a été réalisée à la fin de l'année dernière et la prochaine est prévue vers la fin de 2023.