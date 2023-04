Congo-Kinshasa: La Suisse préoccupée par les campagnes de désinformation envers la MONUSCO

communiqué de presse

En visite officielle en République démocratique du Congo du 12 au 16 avril 2023, le président de la Confédération suisse, Alain Berset, a dit sa préoccupation face aux campagnes de désinformation envers la MONUSCO qui, selon lui, nuisent au travail de la Mission.

« La MONUSCO est un acteur important de la stabilité dans l'est du pays pour la protection des civils. Et on est préoccupé par les campagnes de désinformation, les récentes attaques que cette institution a subies », a-t-il affirmé.

Alain Berset s'est adressé aux journalistes présents à la conférence de presse organisée le 16 avril à Goma, dans le Nord-Kivu, au dernier jour de sa visite.

Selon lui, la MONUSCO reste un partenaire clé du gouvernement congolais dans le cadre de la réponse humanitaire et de développement en RDC « en plus des nombreux acteurs non étatiques de la société civile et des acteurs étatiques qui interviennent sur le plan bilatéral ».

Avant cela, le président Berset s'était rendu au quartier général de la MONUSCO, à Goma, où il avait rencontré le représentant spécial adjoint de la Mission en charge de la protection et des opérations, Khassim Diagne.

Les deux autorités ont échangé sur la situation sécuritaire et humanitaire dans les provinces du Nord-Kivu, du Sud-Kivu et de l'Ituri.

Le président suisse a également eu une séance de travail avec le commandant de la Force de la MONUSCO, le général de corps d'armée Otavio Rodrigues de Miranda, en présence des sections substantives de la MONUSCO. La Suisse intervient dans l'est de la RDC notamment pour appuyer le processus de désarmement des groupes armés.

Au cours de la réunion, le représentant spécial adjoint a affirmé que plus de 70 groupes armés actifs opèrent encore dans l'est de la RDC. A cela s'ajoute une cinquantaine de groupes dormants ou semi-opérationnels qui se mobilisent de manière irrégulière.

En Ituri, le groupe le plus meurtrier est la Coopérative pour le développement du Congo (CODECO), actif dans les territoires de Djugu et Mahagi. Dans cette province, plus de 600 civils ont été tués depuis décembre 2022 et on compte près de deux millions de personnes déplacées.

Au Nord-Kivu, le conflit avec le M23 a provoqué le déplacement forcé de plus d'un million de civils depuis l'année dernière dont beaucoup vivent dans une misère absolue.

Par ailleurs, au quartier général de la MONUSCO, le président Alain Berset a salué la mémoire des casques bleus tombés au champ d'honneur, en déposant une gerbe de fleurs au pied de la stèle dressée en leur hommage.

Depuis le 1er janvier 2023, la Suisse est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies.