Afrique: Salah, meilleur buteur du pied gauche de l'histoire de la Premier League

Mohamed Salah a fait parler sa foudre ce lundi avec un doublé marqué lors de la victoire 1-6 de Liverpool à Leeds United. Il devient ce soir le joueur qui a marqué le plus de buts du pied gauche de l'histoire de la Premier League.

Cela a été une démonstration de force des Reds et Mo Salah y a largement contribué. Après l'ouverture du score de Cody Gakpo à la 35e, la star égyptienne a corsé l'addition 4 minutes plus tard, avant la pause. Ce but fait de Salah le joueur qui a marqué le plus de buts du pied gauche de l'histoire de la Premier League (106).

Salah dépasse ainsi Robbie Fowler qui a marqué 105 buts au cours de sa carrière avec ce pied. Il est fort probable que Salah conserve ce record pendant de nombreuses années, son challenger le plus proche étant l'international algérien de Manchester City. Riyad Mahrez est cinquième avec 65 buts du pied gauche en Premier League.

Au retour des vestiaires, Leeds a réagi avec un but de Luis Sinisterra à la 47e. Dix minutes plus tard, Diogo Jota a scellé une 3e réalisation des Reds, avant que Salah n'aille de son doublé après l'heure de jeu, son 15e but cette saison en Premier League où il compte aussi 7 passes décisives. Derrière, Jota a aussi marqué son doublé et Darwin Núñez a clôturé le festival avec le 6e de la soirée.

Sur ses 28 autres buts en PL, Salah en a marqué 21 du pied droit et 7 autres de la tête. Il faut dire que cette victoire écrasante n'efface en rien la saison décevante de Liverpool, étant actuellement 8e, à 6 longueurs de la dernière place européenne alors qu'il ne leur reste que 8 journées pour remonter la pente.

Top 10 des buteurs gauchers

Joueur Buts du pied gauche Buts matchs

Mohamed Salah 107 135 223

Robbie Fowler 105 163 379

Robin van Persie 94 144 280

Ryan Gigg 83 109 632

Riyad Mahrez 65 82 276

Romelu Lukaku 60 121 278

Olivier Giroud 50 90 255

David Silva 49 60 309

Daniel Sturridge 47 76 218

Louis Saha 46 85 289