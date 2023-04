Afrique: Les Comores ont un énorme potentiel d'investissement à exploiter

En février 2023, l'Union des Comores a ratifié la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Un peu plus tard dans le courant du mois, le président du pays, Azali Assoumani, prenait la présidence de l'Union africaine. Dans cet entretien avec Kingsley Ighobor, le Coordonnateur résident des Nations Unies aux Comores, François Batalingaya, parle du soutien de l'ONU au Comores pendant le processus de ratification et relève les opportunités d'investissement dans le pays

En février 2023, l'Union des Comores a ratifié la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). Un peu plus tard dans le courant du mois, le président du pays, Azali Assoumani, prenait la présidence de l'Union africaine. Dans cet entretien avec Kingsley Ighobor, le Coordonnateur résident des Nations Unies aux Comores, François Batalingaya, parle du soutien de l'ONU au Comores pendant le processus de ratification et relève les opportunités d'investissement dans le pays. Extraits :

Les Comores ont récemment ratifié la ZLECAf. Quel type de soutien les Nations Unies ont-elles apporté aux autorités nationales pour assurer la réussite du processus de ratification ?

Comme vous le savez, le président Azali Assoumani a été l'un des premiers dirigeants africains à signer l'Accord de libre-échange continental africain à Kigali en 2018. Les Comores ont donc toujours manifesté une volonté politique de haut niveau.

Cependant, il y avait quelques inquiétudes liées à une perte potentielle de recettes douanières, qui représentent entre 40 % et 50 % des recettes totales de l'État. Tous les membres du Parlement ou les hauts fonctionnaires n'étaient donc pas convaincus du bien-fondé de la ZLECAf.

Les principaux partenaires commerciaux des Comores sont au Moyen-Orient, et non sur le continent africain. Par exemple, l'Inde et le Pakistan. Ainsi que la Chine et le Brésil. Nous importons la plupart de nos poulets du Brésil.

Qu'ont donc fait les Nations Unies ?

Tout d'abord, l'ONU a organisé des consultations locales et nationales. Sous la direction de la Commission économique pour l'Afrique (CEA) et du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), des ateliers ont été organisés dans les trois îles (qui composent les Comores) pour discuter des possibilités offertes par la ZLECAf. L'atelier de consultation s'est tenu dans la capitale Moroni, en présence du Président Assoumani, du président du Parlement Moustadroine Abdou, de gouverneurs, de ministres, de députés, de représentants du secteur privé et d'autres personnes.

Deuxièmement, les Nations Unies ont aidé le pays à élaborer une stratégie nationale de mise en oeuvre. Le PNUD et la CEA ont pu aider le gouvernement à identifier les conditions préalables nécessaires pour maximiser les avantages de l'accord commercial.

Troisièmement, en tant que coordinateur résident des Nations Unies, j'ai joué un rôle de plaidoyer de haut niveau en encourageant les dirigeants politiques à ratifier l'accord.

Quand on regarde ce que les Comores importent et d'où elles tirent leurs recettes douanières, ce ne sont pas des marchandises qui seront très affectées par la ZLECAf. La plupart des produits importés proviennent des pays du Moyen-Orient, de l'Inde et de la Chine. Mais les denrées alimentaires de base proviennent de la Tanzanie, du Mozambique, du Kenya et d'autres pays africains continentaux. L'importation de ces produits alimentaires n'affectera pas de manière significative les recettes douanières.

Une fois de plus, il faut se rappeler que les Comores bénéficieront d'une industrialisation accrue. Si nous augmentons la chaîne de valeur autour des produits clés, les Comores bénéficieront d'un accès à plus d'un milliard de consommateurs sur le continent.

Quels sont les produits fabriqués aux Comores que le pays pourrait éventuellement exporter vers le grand marché africain ?

Il s'agit d'huiles essentielles comme l'ylang-ylang, dont les Comores sont le premier producteur mondial ; nous avons des épices qui sont appréciées dans des pays comme l'Inde ; nous avons de la vanille et des clous de girofle.

Nous devons créer des chaînes de valeur autour de ces produits et les exporter vers des pays comme le Kenya, le Soudan, la Somalie, Djibouti et d'autres. Les Comores doivent accéder à ces marchés.

Maintenant que l'accord est ratifié, quelle est la prochaine étape ?

Comme je l'ai dit, les Comores dépendent fortement des importations. Par conséquent, la ZLECAf doit être un moteur de croissance économique, de développement durable et, surtout, de réduction de la pauvreté.

Nous devons mobiliser le secteur privé pour qu'il profite pleinement des nouvelles opportunités commerciales sur le continent. Nous devons soutenir l'industrialisation des Comores, faciliter le commerce et promouvoir les investissements étrangers directs.

Par exemple, grâce à un financement de l'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et le Centre du commerce international (CCI) mettent en oeuvre un projet visant à soutenir la production, l'industrialisation et le libre-échange aux Comores. C'est une bonne initiative.

Une autre initiative est la numérisation du processus douanier, avec le soutien de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

La ZLECAf est un instrument de renforcement de l'inclusion sociale ; nous devons donc veiller à ce que les femmes et les jeunes soient impliqués dans ces discussions et puissent profiter pleinement des opportunités commerciales en Afrique.

Un problème dont on parle beaucoup est le manque de clarté chez certains commerçants africains quant à la manière dont ils peuvent bénéficier de la ZLECAF. Quelle est la situation du secteur privé aux Comores ?

Nous avons discuté avec les dirigeants du secteur privé. Nous devons continuer à les impliquer, à un niveau inférieur. La sensibilisation doit se poursuivre. Après avoir ratifié l'accord, nous devons sensibiliser les gens pour qu'ils sachent comment ils peuvent en bénéficier.

Quelles sont les autres activités de développement clés entreprises par l'ONU aux Comores qui ont un impact sur la vie des citoyens ordinaires ?

Eh bien, laissez-moi vous dire ceci : en juillet 2021, les Nations Unies (21 agences, fonds et programmes des Nations Unies) et le gouvernement ont signé un Cadre de coopération de nouvelle génération, une initiative quinquennale - de 2022 à 2026 - divisée en quatre piliers : la planète, la prospérité, les personnes et la paix.

En ce qui concerne la planète, nous voulons renforcer la résilience au changement climatique, aux catastrophes naturelles et aux autres crises humanitaires. Bien sûr, avec l'intégration et la gestion durables des écosystèmes marins. Lors du sommet de l'UA, le chef d'État a déclaré qu'il s'agissait d'une priorité pour l'Afrique, et que ce serait une priorité pour nous au cours des cinq prochaines années.

L'autre pilier est la prospérité. Fondamentalement, nous devons créer une économie compétitive et inclusive et nous associer au secteur privé en utilisant une approche de développement durable qui se concentre sur les secteurs à fort potentiel, tels que l'économie bleue et l'économie numérique.

Ensuite, nous devons investir dans les personnes. Nous devons mieux exploiter les opportunités et favoriser un développement inclusif, équitable et sensible au genre, en fournissant une nutrition, une éducation et une protection sociale de qualité, ainsi que la protection des survivants de violences sexuelles et sexistes.

Le dernier pilier est la paix. La cohésion sociale est une priorité pour nous. Les droits de l'homme, l'égalité des sexes et la démocratie sont importants. C'est pourquoi les élections de l'année prochaine sont cruciales. Nous avons besoin d'institutions publiques plus inclusives, plus efficaces et plus responsables devant les citoyens.

Nous nous engageons à accompagner le gouvernement pour qu'il atteigne le statut de marché émergent et les ODD.

Un bon exemple est le cyclone Kenneth qui a frappé les Comores il y a quatre ans et qui a détruit des écoles et des hôpitaux. Nous en ressentons encore les effets. Outre les cyclones, la montée des eaux est également une préoccupation majeure.

Nous avons un problème d'accès à l'eau. Nous avons un volcan actif, le Karthala, qui peut entrer en éruption à tout moment. C'est pourquoi nous sommes toujours en mode de préparation et de gestion des catastrophes.

Il y a aussi de grandes opportunités, je pense. Que diriez-vous à quelqu'un qui a l'intention d'explorer les opportunités d'investissement aux Comores ?

Les Comores disposent d'un important potentiel inexploité ou d'opportunités commerciales.

Par exemple, l'industrie du tourisme pourrait être développée davantage. Si l'on considère l'industrie du tourisme dans la région, les Comores sont le seul pays dont l'industrie du tourisme n'est pas encore bien développée. Les Seychelles et Madagascar voisins accueillent entre 400 000 et 500 000 touristes par an.

Les Comores, avant la pandémie, ne recevaient qu'environ 45 000 touristes par an, principalement des Comoriens de la diaspora. Si je devais investir aux Comores, je le ferais dans l'hôtellerie. Nous avons besoin d'hôtels de qualité.

Les Comores président désormais l'UA et ont besoin d'infrastructures de qualité pour des conférences de haut niveau.

Les Comores sont une société accueillante. J'espère que d'autres personnes pourront venir et profiter de cette culture d'accueil. Et le climat est excellent. Alors, venez, s'il vous plaît !

Que font les jeunes Comoriens en matière d'innovation ?

Les jeunes Comoriens préfèrent rejoindre leurs frères et soeurs, notamment à Marseille, en France. Les jeunes sont attirés par la migration. Ce qui est bien, c'est que les filles aux Comores sont davantage scolarisées que les garçons, ce qui n'est pas le cas dans la partie continentale de l'Afrique. C'est très encourageant. Les filles sont attirées par des disciplines telles que le droit et l'administration et moins par la formation professionnelle. Il faut donc les intéresser à la formation professionnelle.

Que fait-on pour remédier à ce déséquilibre ?

L'emploi des jeunes est une priorité pour le gouvernement et pour les Nations Unies. Nous travaillons avec l'Organisation internationale du travail pour investir dans l'emploi des jeunes. Chacune d'entre nous (les entités de l'ONU) a un mandat pour la jeunesse. Encore une fois, je n'oublierai pas les femmes.

Enfin, permettez-moi de dire que les Comores sont l'un des pays qui ont besoin de soutien, en particulier d'investissements.

Le PIB par habitant des Comores est d'environ 1 500 dollars. Environ 20 % des Comoriens vivent dans l'extrême pauvreté. Nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre les ODD. Le pays a besoin de l'ONU et des investisseurs directs étrangers. Travaillons ensemble pour les soutenir.