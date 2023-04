Angola: L'UNITA déplore la mort de Mgr Francisco Viti

Luanda — Le groupe parlementaire de l'UNITA a exprimé sa consternation ce lundi face au décès de l'archevêque émérite de Huambo, Mgr Francisco Viti, décédé samedi (15 avril), à Luanda.

L'archevêque émérite de Huambo, Mgr Francisco Viti, est décédé au "Complexo Hospitalar Cardio-Pulmonar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento", après avoir été hospitalisé pendant 53 jours.

Dans une note de condoléances parvenue lundi à l'ANGOP, le Groupe parlementaire de l'UNITA souligne que Mgr Francisco Viti a eu un sacerdoce marqué par le plaidoyer pour la paix, la réconciliation nationale, la protection des défavorisés, la solidarité et la défense des valeurs culturelles africaines.

Il rappelle que son ministère a été marqué par le défi de promouvoir le dialogue pour la fin du conflit armé, durant lequel Mgr Viti a exercé avec zèle son don de pacificateur et de vrai pasteur.

"L'Angola perd un fils illustre, un chef spirituel, un pacificateur, un homme de culture et un père qui nous manquera beaucoup, pour sa contribution à l'édification d'une société libre, de justice sociale et économique, d'élévation morale, d'éthique et de dignité humaine », lit-on dans la note.

Le groupe parlementaire UNITA, au nom de ses députés, assistants, conseillers, consultants, employés et agents, adresse ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée et à l'Église catholique, dans l'espoir que l'âme de Mgr Viti trouvera le repos éternel.