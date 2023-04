Burkina Faso: Lutte contre l'insécurité dans la Kossi - 12 terroristes tués près de Nouna

Une patrouille de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) de Nouna a permis de neutraliser douze (12) combattants ennemis et de récupérer d'importants lots de matériel le 16 avril 2023. C'était à moins de 10 kilomètres à la sortie sud-ouest de la ville.

Les forces engagées dans la reconquête du territoire national vont de succès en succès dans leurs offensives dans la Kossi. En effet, elles ont mené plusieurs opérations au cours de ces dernières semaines qui se sont soldées par des victoires remarquables. De début mars au 9 avril 2023, au moins 6 bases terroristes ont été détruites avec une centaine d'ennemis tués et du matériel récupéré dont des moyens roulant, des armes et des outils de communication. Si ces actions ont favorisé plus ou moins le retour de l'accalmie dans la Kossi, les FDS et VDP continuent sans répit le nettoyage de la zone.

Ainsi, le 16 avril 2023, une mission de VDP a livré un rude combat avec des assaillants dans la commune de Nouna. Selon les sources sécuritaires, c'est au cours d'une patrouille de reconnaissance de nos combattants sur l'axe Nouna - Solenzo qu'ils sont tombés dans une embuscade tendue par les terroristes. L'incident s'est déroulé aux alentours de Tonkoroni, un village situé à moins de 10 kilomètres de Nouna. La riposte a été fatale au camp ennemi.

En effet, douze (12) terroristes ont péri sous les coups de feu de la mission VDP. De plus, celle-ci a ramené un important butin de guerre composé de quatre motos, d'armes et de chargeurs, de quatre postes émetteurs, d'un poste récepteur, d'une plaque solaire et d'autres outils de combat. L'on enregistre néanmoins un blessé du côté des VDP. D'après nos sources, ce dernier a été évacué à Dédougou pour bénéficier de soins appropriés.

Cette énième victoire des VDP dans la Kossi va davantage renforcer l'espoir de la population en ce qui concerne l'aspiration à la libération totale de la province. Il convient donc de saluer la bravoure de nos forces combattantes. Il est surtout de bonne guerre de continuer à exhorter les autorités à travailler à renforcer les actions entreprises et à garantir les acquis, puis à développer des stratégies pour la libération des autres zones encore occupées par les forces du Mal. Il y a surtout que la saison agricole s'approche. Il est donc important de prendre des mesures pour favoriser le retour des déplacés internes dans leurs localités afin qu'elles puissent produire.