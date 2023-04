Congo-Brazzaville: Soudure-menuiserie - Des oeuvres innovantes créées par le mélange du bois et du fer

Le projet de valorisation du bois et soudure (ASM) compte réaliser des exploits dans le cadre de la décoration intérieure et extérieure mécanique à base d'objets métalliques, a affirmé le responsable de l'atelier, Stanislas Bidié, à l'issue d'une visite de terrain de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes à Pointe-Noire.

Au cours de son troisième appel à projets, la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes avait présélectionné le projet ASM dans le but de le faire profiter de la phase d'incubation et d'attendre la décision du conseil d'administration pour bénéficier de ses fonds.

Selon le promoteur du projet ASM, son atelier espère bénéficier d'une subvention de la Fondation Telema pour améliorer ses prestations, notamment une finition plus qualitative de ses oeuvres et la diversification de ses produits associant soudure et menuiserie.

En effet, cette combinaison a pour but d'apporter des qualités particulières, malléabilité, dureté, résistance mécanique, conduction électrique ou de chaleur, coefficient de résistance à l'oxydation et à la corrosion. « Nous sommes dans la transformation et l'innovation. Depuis 2005, nous avons déjà formé quatorze personnes », a indiqué Stanislas Bidié.

Précisons que l'atelier soudure et menuiserie participe actuellement à plusieurs expositions afin de promouvoir les oeuvres réalisées. Il contribue à la formation de la main-d'oeuvre juvénile, soit en moyenne quatre personnes par mois.