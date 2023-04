Congo-Kinshasa: Drame humanitaire à l'Est - Alain Berset promet de porter le débat à l'international

Le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, a bouclé, le 16 avril, sa visite de cinq jours en République démocratique du Congo (RDC) par la ville de Goma, dans le Nord-Kivu. Très marqué par la détérioration de la situation humanitaire dans le pays, il a promis de la porter au niveau international afin qu'elle puisse changer.

Avant son retour à Genève, Alain Berset a effectué une visite au Sud-Kivu pour s'imprégner des conditions de vie des déplacés et autres victimes de la crise sécuritaire qui sévit dans cette région. Il a fait part de sa profonde préoccupation face aux réalités vécues sur le terrain. Toutefois, il a été marqué par la capacité de résilience du peuple congolais face à la situation humanitaire dramatique.

Le président de la Confédération helvétique a profité de son passage au chef lieu du Sud- Kivu pour visiter quelques projets phares. Avec son siège-pays à Bukavu et un budget annuel de trente millions de dollars américains, la coopération suisse est très présente à l'est de la RDC à travers de nombreux projets pérennes. Parmi les derniers ayant bénéficié du financement suisse figure la Centrale de distribution régionale des médicaments (CDR/Bukavu).

Construite par la Coopération suisse à hauteur de cinq millions de dollars, la CDR/Bukavu sert de structure d'approvisionnement en médicaments de qualité pour tous les centres de santé et hôpitaux du Sud-Kivu, conformément à la politique pharmaceutique du pays. La CDR/Bukavu est aussi un modèle réussi de partenariat public-privé parce qu'elle fonctionne depuis 2021 sous statut d'association à but non lucratif sous le nom de Cadmeski, Centre d'achat et de distribution des médicaments essentiels du Sud-Kivu. La mission de la Cadmeski est d'assurer, outre l'approvisionnement des produits essentiels génériques, l'entreposage et la distribution des produits des partenaires œuvrant dans le secteur de la santé.

Capacité de résilience

Le Centre d'apprentissage professionnel et artisanal a également reçu Alain Berset, venu voir de visu les réalisations des jeunes filles et garçons dans une vingtaine des filières. Accompagné des ministres nationaux de médias et droits humains, le président de la Confédération helvétique s'est arrêté aux ateliers de la vannerie, maroquinerie artisanale, briqueterie parasismique, soudure et fabrication des guitares.

Il a été impressionné par les réalisations des jeunes apprenants venus essentiellement des milieux défavorisés. Devant le gouverneur de province, Théo Ngwabije, et plusieurs autres autorités provinciales, Alain Berset et sa délégation de la direction de coopération suisse ont encouragé les jeunes apprenants congolais. Chaque jour, près de six cents jeunes fréquentent ce centre de formation de référence.

L'hôpital de Panzi a également reçu la visite du président de la confédération suisse. Chaque année, cet hôpital reçoit de nombreux appuis financiers pour l'amélioration de la prise en charge des victimes des violences sexuelles, pour les équipements de laboratoire et des scanners ainsi qu'un appui pour la formation diplomante de master en psychologie clinique.

À chaque étape de sa visite, Alain Berset a eu des échanges avec des acteurs engagés sur le terrain pour le compte de la Suisse. Faisant la restitution de sa mission devant la presse locale, le président de la Confédération helvétique s'est dit très marqué par la détérioration de la situation humanitaire et par la capacité de résilience des victimes. Il a dit porter ce débat au niveau international afin que cette situation puisse changer.