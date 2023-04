Congo-Kinshasa: Distinction - Des acteurs médico-sociaux admis à l'Ordre national 'Héros nationaux Kabila-Lumumba'

"Aux grands hommes, la patrie reconnaissante". Cette maxime a eu tout son sens, le 15 avril, au chapiteau de la Cité de l'Union africaine, à l'occasion de la décoration, par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de grand chancelier des ordres nationaux, d'une quinzaine d'acteurs médico-sociaux désormais admis à l'Ordre national "Héros nationaux Kabila-Lumumba".

La cérémonie présidée par le général-major Matutezulwa Kamasobwa a été très sobre dans son contenu avec, pour unique temps fort, la remise par le président de la République des médailles de mérite aux principaux récipiendaires, gratifiés, selon les profils, des grades de commandeur, d'officier et de chevalier. Ceux d'entre eux qui ne sont plus en vie ont été décorés à titre posthume.

L'on a noté dans les rangs des lauréats des médecins mais aussi des professeurs d'université comptant à leur actif des publications scientifiques qui couronnent leurs recherches en santé, principalement en chirurgie cardiaque pédiatrique. Cette séquence avait été précédée par la lecture de l'ordonnance n°23/045 du 11 avril 2023 sur laquelle s'est cristallisée la cérémonie du jour. Il s'est donc agi de saluer les mérites de ces concitoyens tels que remarqués à travers d'éminents services rendus à la nation dans le domaine sanitaire. C'est particulièrement dans la prise en charge sociomédicale des enfants atteints de malformations congénitales ou acquises, du stade préventif au traitement final, que ces compatriotes se sont distingués.

Le chancelier des ordres nationaux a mis une emphase particulière sur les interventions micro chirurgicales de haute technicité effectuées avec succès sous couvert de l'association non confessionnelle et sans but lucratif dénommée Chirurgie pédiatrique en Afrique. En somme, la République démocratique du Congo aura, par ce geste, récompensé, de la plus belle manière, le sens de dévouement élevé et d'altruisme dont ces acteurs médico-sociaux ont fait preuve dans l'exercice de leur fonction et ce, depuis plus de deux décennies.