Congo-Brazzaville: Fécofoot - La professionnalisation des championnats congolais bientôt effective

La convention sur la professionnalisation du football congolais sera effective à compter de la saison 2023-2024. La Fédération congolaise de football (Fécofoot) l'a assurée, le 14 avril, à Brazzaville, au cours de la session du comité exécutif.

Un comité mixte de contrôle et de gestion sera mis en place après la signature d'un contrat de cinq ans avec la société World United SA. Toutefois, la Fécofoot demeure le garant de l'organisation et de la gestion des compétitions Ligues 1 et 2. Cette signature fera entrer le championnat congolais dans une autre dimension.

La nouvelle politique vise à améliorer le niveau des clubs à moyen et à long terme afin qu'ils soient compétitifs en compétitions internationales, le niveau de la sélection nationale et de tirer la ligue 2 vers le haut. Pour le renouveau des championnats, les responsables de la société avaient insisté sur l'augmentation significative des moyens financiers qui seront levés pour permettre d'améliorer la qualité des compétitions.

La Fécofoot a également dévoilé son intention de recruter, avec le concours de la Fédération internationale de football association (Fifa), un directeur technique national expatrié. La décision a été prise au cours de la session du comité exécutif qui s'est tenue le 14 avril, à Brazzaville. Un appel à candidatures sera lancé sous peu en vue de sélectionner le candidat idéal.

Dans le but d'assurer le développement du football national, la Fécofoot a approuvé le contrat d'objectif avec la Fifa qui mène un programme de développement du football baptisé « Forward », à travers lequel elle apporte un soutien financier, technique et humain à ses associations membres. « Après analyse de la situation du football sur son territoire, la Fécofoot a identifié, avec l'aide de la Fifa, les priorités et les objectifs spécifiques en matière du développement du football », a indiqué le gestionnaire du football congolais.

Parmi les priorités figure la construction d'un bâtiment dédié à l'hébergement des jeunes et la réhabilitation des bâtiments existants sur le site d'Ignié. La construction d'un centre médico-sportif au siège de la Fécofoot et d'un magasin de vente d'équipements sportifs, sans oublier les sièges des ligues départementales qui font partie des objectifs au même titre que la création d'une chaîne de télévision. L'acquisition d'un terrain à Pointe-Noire pour la construction du Centre technique du Kouilou est l'un des défis majeurs.

Le Comité exécutif a décidé, par ailleurs, de dissoudre le staff technique des Diables rouges des moins de 20 ans, quart-finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des nations. L'équipe a échoué à une marche d'une qualification pour la Coupe du monde de la catégorie. La Ligue de football de jeunes a, elle aussi, payé le prix des différends qui paralysent son fonctionnement. Sa dissolution a été prononcée.

Qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations, les Diables rouges U-23 iront, quant à eux, au Caire, pour y disputer un match amical international avec les moins de 23 ans de l'Egypte pour préparer cette compétition qui se jouera en juin prochain, au Maroc.

Le comité exécutif a approuvé le renouvellement du contrat de partenariat avec la Fédération saoudienne de football et la signature d'un contrat avec la Fédération royale belge de football dont les termes seront fixés ce 18 avril, à l'issue d'une réunion en visioconférence. Il a annoncé la mise en stage de cinq entraîneurs congolais pour l'obtention de la licence A CAF qui aura lieu au Maroc, dans les tout prochains jours.