Afrique: Festival de la poésie africaine - Des hommages seront rendus aux poètes africains

La première édition du festival de la poésie africaine se déroulera du 5 au 7 mai, à Rabat, au Maroc. A cette occasion, des hommages seront rendus à plusieurs poètes africains ainsi que la remise du Prix de la poésie africaine qui portera le nom du poète sénégalais, Léopold Sédar Senghor.

L'édition sera organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en collaboration avec la Maison de la poésie au Maroc. Elle vise à célébrer la poésie africaine dans toute sa diversité et sa splendeur et se tiendra dans plusieurs espaces culturels et artistiques de la ville marocaine.

Des manifestations poétiques et musicales seront au programme, notamment des conférences, des ateliers d'écriture et de récitals poétiques en faveur des élèves de plusieurs établissements scolaires.

Cet événement, stipule le communiqué du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, s'inscrit dans le cadre de la célébration de Rabat capitale de la culture africaine. Il se veut un hommage rendu par le Maroc à l'Afrique, continent de la poésie, au moment où ce genre littéraire permet à l'homme de rêver et de vivre en liberté, loin de la guerre, et de savourer la vie.

A cet effet, la Maison de la poésie publiera un numéro spécial de son magazine « Al Bayt », qui dressera l'état actuel de la poésie en Afrique, à travers les principales voix fondatrices de la poésie africaine moderne et les générations qui leur ont succédé et qui ont réussi à s'imposer dans le continent et dans le monde.