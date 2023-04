Congo-Kinshasa: Chimelle Folo traverse aisément époques et frontières

Très bonne danseuse et chanteuse, la jeune artiste délurée a, de sa voix limpide, charmé le public interprétant avec aisance une sélection attrayante de titres de divas africaines à la soirée acoustique du 14 avril, au Centre Wallonie-Bruxelles.

Au top de sa forme et perchée sur ses talons aiguilles, avec la grâce naturelle qu'elle a toujours affichée, Chimelle Folo a ravi la salle attentive au moindre de ses gestes. Sensuelle à souhait par moments, la chanteuse nullement sophistiquée, à peine maquillée, a fait étalage de son admirable talent, le 14 avril, au Centre Wallonie-Bruxelles.

La voix n'est pas le seul atout de l'artiste que l'on présente avec raison telle une « étoile montante de la scène de la rumba congolaise ». En effet, aussi agile que peut lui permettre de l'être son physique svelte, Chimelle ne s'impose aucune limite sur scène. Lorsqu'il s'agit de danser, elle le fait franchement et en talons !

Le répertoire éclectique de la soirée acoustique qui a réuni des tubes intemporels, la réaction du public faisant foi, l'a embarquée dans un plaisant voyage. Il n'y a pas eu que les frontières de franchies, les époques aussi, et avec une délicatesse telle qu'il était difficile à la salle de ne pas faire honneur à la chanteuse. Chimelle s'est trouvée applaudie sincèrement le long du concert où certains fans plus hardis ne se sont pas privés de lui crier leur admiration. Les commentaires, il y en a beaucoup, étaient une manière sympathique d'encourager la chanteuse qui ne s'en trouvait que plus stimulée.

De 1968 à 2017

Il y avait de ces morceaux qui, pour plusieurs, le public étant en majorité composé de jeunes trentenaires, un peu moins et dans la quarantaine ou à peine plus, semblaient des découvertes. La balade musicale entamée avec Miwela d'Abeti Masikini, la République démocratique du Congo avait la part belle, avec six titres sur les treize du répertoire du jour, était bien emballante.

Réentendre du Tshala Muana, disparue le 10 décembre dernier, était une joie. Munanga et Kapinga, l'avant-dernier titre, à l'instar de Wendenda de Mbilia Bel, un morceau également chanté en ciluba, ont donné l'occasion à Chimelle de d'ajouter un peu plus de piquant à son show. Le mutuashi exécuté de si belle manière qu'il était difficile de le croire sans le voir. Gardant ses talons aiguilles, elle a rivalisé avec un jeune danseur parvenant à avoir une assise équilibrée sur ses talons tout en se déhanchant à quelques centimètres du sol.

Les époques traversées de 1968, date de sortie en disque vinyle de Rockia de Bella Bellow à la période contemporaine, les années 2010, 2014-2017 ont offert une large palette de sonorités à écouter. Rockia de la Togolaise et Libala bombanda de Lucie Eyenga ont rappelé à la mémoire des mélomanes ces légendaires voix du continent.

Les prédécesseures d'Abeti et M'Pongo Love, dont le tube Femme commerçante était l'avant dernier de la soirée acoustique. Les deux divas congolaises, elles sont les aînées d'Angélique Kidjo, Pierrette Adams et Monique Seka dont les titres respectifs Adouma, Notre histoire et Missounwa ont fait voyager vers le Bénin, le Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire.

Et, les contemporaines de Chimelle que sont Viviane Chidid du Sénégal, Arielle T du Gabon et Charlotte Dipanda, la Camerounaise, étaient représentées à travers les belles interprétations de Wuyuma, La go d'à côté et Kénè so. Cerise sur le gâteau, la sélection inattendue des danses intemporelles de Zaïko Langa Langa qui se sont enchaînées à la suite de La go d'à côté, treizième et dernier titre qui a clos le concert. C'est donc sous des acclamations frénétiques que Chimelle l'a achevé. Son spectacle final de la danse exclusive, des années 1980-1990, salué chaleureusement.